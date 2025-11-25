EN CE MOMENT


Tchad : mise en garde contre la déformation de l’image du président Mahamat Idriss Deby

A travers un communiqué de presse du 24 novembre, la présidence de ma République évoque des éventuelles poursuites judiciaires contre…

Publié par journaldutchad.com
le: 25 novembre 2025
(DR)

A travers un communiqué de presse du 24 novembre, la présidence de ma République évoque des éventuelles poursuites judiciaires contre les auteurs d’altération de l’image du chef de l’Etat.

 

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ



La direction générale de la communication de la présidence précise dans son communiqué que, l’image du chef de l’État n’est pas une simple représentation individuelle, elle est le : « symbole et l’incarnation de la République et de ses institutions ». Par conséquent, elle rappelle l’impératif du respect dû à la fonction et à l’image du garant suprême des institutions de la République.

Face à la prolifération rapide de technologies permettant la manipulation d’images et de vidéos, notamment l’intelligence artificielle (IA), la DGCOM/PR interdit entre autres, la manipulation, à la déformation, ou à toute altération de l’image du président de la République ; générer de deepfakes ou de toute image synthétique utilisant l’IA qui présenterait le Président de la République dans un contexte autre que celui de l’exercice de ses fonctions officielles ou dans le but de créer un contenu trompeur ou malveillant. Et de déformer les composantes de l’image du à des fins de caricature, de comédie, de satire ou d’humiliation de nature à porter atteinte à sa dignité ou à l’honneur de la fonction qu’il représente.

« Toute personne physique ou morale identifiée qui s’adonnerait à la pratique malveillante de manipulation et/ou de déformation de l’image du chef de l’État, y compris par l’utilisation de l’intelligence artificielle, s’expose à des poursuites judiciaires et sera traduite devant les juridictions compétentes », avertit la présidence.

Suivez l'information en direct sur notre chaîne WHATSAPP

À LIRE AUSSI

À LIRE AUSSI

(DR)

Tchad : mise en garde contre la déformation de l’image du président Mahamat Idriss Deby

25 novembre 2025 Publié à 10h04

A travers un communiqué de presse du 24 novembre, la présidence de ma…

Savoir plus
(DR)

Tchad : le ministre de la Santé réceptionne camions et clinique mobile

24 novembre 2025 Publié à 15h00

Le ministre de la Santé publique et de la prévention Dr Abdelmadjid Abderahim…

Savoir plus
(PRT)

Tchad : Mahamat Idriss Deby reçoit à N’Djaména l’ancien président du Niger

24 novembre 2025 Publié à 14h49

C'est en sa qualité de champion de la Grande muraille verte pour l’Union…

Savoir plus