Tchad : ouverture des travaux de l’atelier zonal pour la relecture du projet de code pastoral

Le ministre de l’Élevage et de la Production Animale, Abderahim Awat Atteïb coordonne les travaux de l’atelier zonal pour la relecture du projet de code pastoral qui se déroulent du 10 au 11 juin 2025 à Massakory, chef-lieu de la province du Hadjer-Lamis.

Les travaux sont placés sous le thème : «Un code pastoral adopté, une cohabitation pacifique assurée.» Ils sont organisés dans l’objectif, d’actualiser le code pastoral non promulgué à travers des concertations en vue de disposer d’un cadre législatif et règlementaire consensuel pour mieux gérer les ressources naturelles et prévenir les conflits.

Les parties prenantes sont les représentants des provincesdu Hadjer-Lamis, du Kanem, du Barh-El Gazel et du Lac.

Arrivé la veille, le ministre de l’Elevage a été accueilli à l’entrée de la ville de Massakory par le gouverneur Ahmat Kardayo Hissein.