Tchad : polémique autour de la candidature de Abakar Dangaya au Conseil de la jeunesse

La candidature de Dangaya à sa propre succession au Conseil national de la jeunesse tchadienne (Cnjt) suscite une vive polémique au Tchad et au-delà.

La jeunesse tchadienne est divisée au sujet de la candidature pour une réélection de Abakar Dangaya au Conseil national de la jeunesse tchadienne (Cnjt). Le 5e Congrès au sein de cette institution dédiée à la jeunesse prévu le 28 octobre à Abéché, dans le Ouaddaï. Il sera placé sous le thème « Jeunesse et Cohabitation pacifique : vers le renouveau du contrat social pour le vivre-ensemble et la promotion de la paix ». Certains jeunes estiment que le candidat se représente au mépris des textes qui régissent l’organisation, bénéficiant du soutien direct ou indirect de certaines autorités en place. « C’est une mascarade électorale et un scrutin de liste jugé illégal, orchestrés pour le maintenir en place malgré un bilan catastrophique et une gestion décriée», s’indigne un internaute.

Le bilan de Abakar Dangaya, au sein du CNJT est jugé catastrophique par certains jeunes qui dénoncent : « la captation politique d’une institution censée incarner l’espoir et la voix libre de la jeunesse tchadienne. » Les jeunes qui dénoncent sa candidature regrettent que son rapprochement avec certaines autorités lui ait fait oublier les missions. Ils réclament dès lors « un nouveau souffle, une nouvelle vision, une nouvelle dynamique. Il est temps que cette institution redevienne un véritable moteur du développement, de l’engagement citoyen et de la représentation des jeunes. »

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





Par ailleurs, les soutiens de Dangaya soulignent qu’il a su redonner confiance aux jeunes et impulser une dynamique positive au sein du CNJT. Pour eux, le reconduire à la tête de l’institution est un choix stratégique et porteur d’espoir. « Le choix de Dangaya, c’est le choix de la jeunesse tchadienne », affirment-ils.

De son côté, le ministre de la Jeunesse, Maïdé Hamit Lony met en avant les réformes structurantes engagées ces dernières années, notamment l’adoption de la Charte nationale de la jeunesse, la création du Programme national de renforcement des capacités des organisations de jeunesse. Il invite les jeunes à faire preuve d’unité, de civisme et d’engagement pour faire de ce congrès un modèle de démocratie et de transparence. « Le moment est crucial, mais porteur d’espérance ».

Le membre du gouvernement insiste sur la nécessité d’un leadership collectif, responsable et visionnaire, fondé sur un mode ‘’d’élection par liste’’ et sur l’inclusion de toutes les composantes de la jeunesse tchadienne.