Tchad : pour développer l’Elevage, le gouvernement fait appel aux opérateurs économiques

Le 20 août 2025 à Mao, chef-lieu de la province du Kanem le ministre de l’Elevage a échangé avec des…

Publié par journaldutchad.com
le: 21 août 2025

Le 20 août 2025 à Mao, chef-lieu de la province du Kanem le ministre de l’Elevage a échangé avec des opérateurs économiques et des acteurs de la filière bétail-viande sur la nécessité d’investir localement dans le secteur.

Le Tchad entend miser sur le partenariat public-privé pour valoriser l’industrialisation du système l’élevage. C’est dans cette logique que le ministre de l’Elevage, Abderahim Awat Atteib a entamé une tournée de concertation et de sensibilisation dans les provinces avec les parties prenantes. Après Bol, la délégation qu’il conduit s’est rendue à Mao, dans le Kanem ou il a échangé avec des investisseurs privés.

‎Les échanges ont tourné autour de l’implication réelle des opérateurs économiques locaux dans la passation des marchés, la mise en place du mécanisme de suivi des projets de développement, les garanties du climat d’affaires, le renforcement des capacités dans la transformation des sous-produits de l’élevage, l’octroi des terres pour les cultures fourragères.

Pour le ministre de l’Elevage, il est temps de passer de l’élevage traditionnel à un élevage industriel, moderne et compétitif. « Et cela ne se fera pas sans le secteur privé tchadien », rapporte le service de communication du département.

