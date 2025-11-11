Tchad : quatre défenseurs des droits de l’Homme retenus dans la province du Lac

D’après les premières informations, ils sont retenus par le délégué général du gouvernement auprès de la province du Lac, Saleh Tidjani Hagar.

En mission à Bol, dans la province du Lac pour une mission dans le cadre d’un projet sur la radicalisation et l’extrémisme violent, quatre membres de la Ligue Tchadienne des Droits de l’Homme (LTDH) peinent à regagner la capitale depuis près d’une semaine. Il s’agit entre autres, de Ngafwe Lamtouin Lagasso, chargé des programmes, Teresa Boyalngar, chargée des activités socio-économiques, Djasrabe Weilengar, gestionnaire, et Madjingue Djimtoingar, chauffeur de l’équipe.

Des sources au sein de l’organisation expliquent qu’à l’issue de leurs activités sur le terrain, l’équipe s’est rendue au bureau du gouverneur pour présenter leurs civilités. Sauf que leur visite a rapidement tourné au drame lorsque le gouverneur les a accusés d’être une « ONG infiltrée » et des « espions ». « Ils sont retenus contre leur volonté et interdits de quitter la province tant que le premier responsable de l’organisation ne se présente pas à Bol », renseigne la LTDH qui exige, la libération « immédiate » de ses membres et garantir la sécurité des acteurs de la société civile au Tchad.