Tchad : retrait des autorisations exceptionnelles de circulation des gros porteurs suspendues

Cette mesure fait suite à la recrudescence des cas d’accidents mortels à N’Djaména causés par les gros porteurs. La mesure prend effet à partir du 19 juin 2025

Dans le cadre des mesures liées à la circulation des camions gros porteurs dans la capitale, toutes les autorisations exceptionnelles de circulation des gros porteurs sont suspendues. Une décision arrêtée au cours d’une réunion impliquant, la Primature, ma mairie, la police et la sécurité routière. « Seules les structures transportant des produits pétroliers ou celles engagées dans des travaux urgents de voirie peuvent déposer une demande spéciale auprès de la Commune ». Toutefois, ces demandes doivent clairement préciser l’itinéraire, les horaires, les sites d’intervention et la durée des opérations, et être soumises dans un délai de sept jours maximum.

La commune de N’Djaména justifie cette mesure par le besoin d’encadrer les déplacements des poids lourds dans le périmètre urbain. Et à appliquer l’arrêté du 8 février 2024 qui prévoit que : « tous les camions de plus de sept (07) tonnes, transportant des marchandises ou matériaux de construction sont strictement interdits de circuler en journée dans le périmètre urbain de la Ville de N’Djamena. » Ils sont autorisés à circuler de 23 heures à 06 heures du matin en suivant les corridors définis par la règlementation sous une vitesse ne dépassant pas 40 Km/h

Le même texte interdit à tout camion ayant subi de modifications de carrosserie d’entrée et de circuler dans le périmètre urbain.

Les Camions-Bennes transportant les graviers, sables, remblais et autres ordures ménagères sont autorisés à circuler dans le périmètre urbain qu’à partir de 09 heures du matin.