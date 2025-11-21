Tchad : Tom Erdimi prend part au Knowledge Summit 2025 à Dubaï

Le ministre d’Etat, ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de la Formation professionnelle, Tom Erdimi, a pris part au Knowledge Summit 2025, les 19 et 20 novembre à Dubaï.

Organisé par la Fondation Mohammed ben Rachid Al Maktoum en partenariat avec le PNUD, le Sommet, placé sous le thème « Marchés de la connaissance : développer des communautés durables », a réuni décideurs, experts et institutions académiques. Il a également vu le lancement du Global Knowledge Index 2025.

Pour le département, la participation du Tchad confirme la volonté du gouvernement de moderniser l’enseignement supérieur, de renforcer la recherche et de développer de nouvelles coopérations avec les Émirats, le PNUD et d’autres partenaires internationaux.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





Le ministre de l’Enseignement supérieur était accompagné de l’ambassadeur du Tchad aux Émirats arabes unis, Oumar Teguen Idibeï Berdeï.