Tchad : un véhicule se rendant au marché Amtchoka fait un mort et neuf blessés

Le drame s’est produit ce jeudi 27 novembre 2025. Le préfet du Batha Ouest, Hissein Palet Baïmakréo, s’est rendu sur place pour s’enquérir de la situation.

L’axe routier, Ati–Kirbi, sous-prefecture d’Alifa a été le théâtre d’un accident mortel ce jour. Un véhicule de type Toyota pick-up, se rendant à Amtachoka pour le marché hebdomadaire est à l’origine du tragique évènement.

D’après les premières données signalées, le bilan provisoire fait état d’un mort et neuf blessés. Parmi les victimes sur place, un enfant. Les blessés ont été transportés vers l’hôpital provincial d’Ati pour ka prise en charge.

Rendu sur les lieux pour prendre le pool de la situation, le préfet du Batha Ouest, Hissein Palet Baïmakréo, a instruit une prise en charge optimale.