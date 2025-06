Un prêt d’environ 247 milliards de FCFA pour réduire la fracture numérique au Tchad et au Mali

Pour soutenir les filiales de Maroc Telecom au Tchad et au Mali la Société financière internationale (IFC), accordera deux prêts pour un montant total de 370 millions, environ 247 milliards de FCFA.

L’opération vise à améliorer la connectivité mobile et la qualité de l’internet mobile, apprend-on. « Opérant en Afrique subsaharienne depuis plus de 20 ans, la stratégie du groupe Maroc Telecom est d’améliorer les télécommunications et les produits associés afin de servir une population jeune en forte croissance », déclare Mohamed Benchaaboun, Directeur Général de Maroc Telecom. « Avec plus de 57 millions de clients en dehors du Maroc, Maroc Telecom fournit l’ensemble des services télécoms, de la téléphonie fixe au mobile, et bien sûr l’accès aux données haut débit. Dans toutes nos opérations, la donnée mobile est clé pour accéder à internet, et les services 4G contribuent à réduire la fracture numérique : ce partenariat financier à long terme avec IFC au Tchad et au Mali renforcera la couverture réseau avec une meilleure qualité de service, permettant une adoption massive de la 4G et soutenant le développement des pays. Il offrira également de nouvelles opportunités pour enrichir le portefeuille d’offres et services, tels que le Mobile Money, essentiel pour l’inclusion financière. Partout où Maroc Telecom opère, nous collaborons avec les acteurs locaux pour garantir que la performance économique s’accompagne d’un impact social positif et d’un développement durable. »

« Soutenir les investissements transfrontaliers via des champions régionaux comme Maroc Telecom constitue une priorité stratégique pour IFC – notamment dans les États fragiles et touchés par des conflits », indique Makhtar Diop, Directeur Général de l’IFC. En mobilisant des capitaux privés pour étendre les infrastructures numériques, nous ouvrons de nouvelles opportunités d’innovation, de développement de compétences et de création d’emplois à travers l’Afrique – en ligne avec les priorités du continent ».

Ces investissements s’inscrivent dans l’ambition de l’Union africaine de construire un marché numérique unique sécurisé en Afrique d’ici 2030.