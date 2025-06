Une Commission scientifique mise sur pied pour réécrire l’histoire du Tchad

Une Commission scientifique nationale chargée de réécrire l’histoire du Tchad a été mise sur pied ce 20 juin 2025, par le ministre de la Recherche scientifique, Tom Erdimi.

Cette Commission est présidée par Dr Arnaud Dingammadji secondé de Dr Sali Bakary. Elle est composée d’une vingtaine des chercheurs toutes spécialités confondues parmi lesquels l’ancien ministre de l’Enseignement supérieur Pr Mackay Hassan Taïsso.

Son objectif principal est de réécrire l’histoire du Tchad débarrassée de tous les préjugés pour permettre aux Tchadiens de connaître leur histoire dans toutes ses composantes, ses hauts et bas, se l’approprier et s’en servir comme outil d’unité nationale, de cohésion sociale et de développement.

La Commission est mise en place pour une durée de 5 ans renouvelable une seule fois.

« Cette réécriture de l’histoire du Tchad émane du Chef de l’État Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno », rappelle le ministère.