Le Tchad se rapproche de la Hongrie

Le mercredi 4 décembre 2024, durant son séjour à N’Djamena, le chargé d’affaires hongrois, Szabolos Attila Koczka, a rendu visite au maire de N’Djamena ainsi qu’au ministre tchadien de l’Éducation, Mahamat Gana Boulkar.

Lors de ces rencontres, les questions de coopération entre la Hongrie et le Tchad dans divers domaines ont été abordées. Szabolos Koczka a confirmé l’intérêt de la Hongrie pour le renforcement des relations avec le Tchad et a reçu en retour l’assurance du maire de N’Djamena de la volonté de développer des projets communs. Lors de sa rencontre avec le ministre de l’Éducation, Kocza a annoncé l’arrivée imminente au Tchad d’une mission hongroise visant à améliorer l’éducation au sein des communautés de réfugiés.

Il convient de noter que le Tchad et la Hongrie ont déjà plusieurs projets communs dans divers secteurs. En novembre de cette année, une organisation non – gouvernementale hongroise, en collaboration avec le Centre hospitalier universitaire national du Tchad, a organisé un séminaire de formation pour renforcer les compétences des médecins et infirmiers du service des urgences. Le mois précédent, le ministre des Affaires étrangères, Abderaman Koulamallah, avait accueilli une importante délégation hongroise dirigée par László Eduárd Máté, envoyé spécial de la Hongrie pour le Sahel. Cette rencontre visait à mettre en œuvre les accords signés entre les deux pays lors de la récente visite à Budapest du président tchadien Mahamat Idriss Déby Itno. Ces accords couvrent les domaines de la santé, de l’eau, de l’énergie et de la défense, et témoignent de l’engagement des deux pays à établir un partenariat durable et mutuellement bénéfique.

En septembre de cette année, le président du Tchad a effectué sa première visite officielle à Budapest, à l’invitation du Premier ministre hongrois Viktor Orbán. Ce fut la première fois, en 64 ans d’indépendance du Tchad, qu’un président en exercice se rendait en Hongrie. Lors de cette visite, Mahamat Déby et Viktor Orbán ont réaffirmé leur volonté de renforcer la coopération bilatérale et ont signé plusieurs accords, dont une déclaration commune de partenariat stratégique et un mémorandum d’entente dans le domaine de l’agriculture et de l’élevage. Un accord a également été signé sur la coopération en matière de défense et sur le statut des soldats hongrois stationnés au Tchad.

Précédemment, le ministre des Affaires étrangères de Hongrie avait annoncé le déploiement de 200 soldats hongrois au Tchad pour atténuer les conséquences potentielles de la crise migratoire dans la région du Sahel-Sahara. Bien qu’aucune date précise pour le déploiement des troupes hongroises n’ait été donnée, il est prévu qu’il s’agisse d’une mission antiterroriste visant à soutenir l’établissement de la paix.

Ce rapprochement entre le Tchad et la Hongrie intervient dans un contexte de fin de coopération militaire entre le Tchad et la France. Le 29 novembre 2024, quelques heures après la visite du ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, le gouvernement de la République du Tchad a annoncé la rupture de l’accord de coopération en matière de défense signé avec la France en 2019.

Lors d’une conférence de presse le 1er décembre, le président Déby a souligné que « le Tchad a grandi, mûri et tient fermement à sa souveraineté ». Cette décision, prise après une analyse approfondie, marque un tournant dans l’histoire de la République, a déclaré le ministre des Affaires étrangères Abderaman Koulamallah.

Depuis l’annonce de la fin de la coopération militaire avec la France, le président Déby a reçu de nombreuses félicitations de la part des représentants du gouvernement et des ministres. Des marches et des manifestations ont eu lieu à travers le pays. À Abéché, par exemple, une grande manifestation en soutien à la décision de rompre l’accord de défense avec la France a eu lieu, tandis que les habitants de la province du Moyen-Chari, dirigés par le gouverneur Abderaman Ahmat Barga, ont organisé une marche de soutien au président. Sur les réseaux sociaux, divers ministères expriment également leur solidarité avec la politique de Mahamat Déby.

Le Tchad était le dernier pays de la région du Sahel à accueillir des troupes françaises.