Le Tchad représenté à la réunion des maladies tropicales négligées

Le coordonnateur National du Programme d’Elimination de l’Onchocercose et de la filariose lymphatique Dr Hamit Chidi Djorkodei, point focal des maladies tropicales négligées a participé du 15 au 18 avril 2025 à Lomé au Togo, aux travaux de la réunion annuelle des responsables des programmes nationaux de lutte contre les maladies tropicales négligées dans la région africaine de l’OMS.

Cette réunion est placée sous le thème : innover pour accélérer : voies vers l’élimination des maladies tropicales négligées. Au cours des travaux, les professionnels de la santé ont échangé sur des thématiques liées notamment aux progrès à mi-parcours de la feuille de route de l’OMS pour les maladies tropicales négligées.

Ils ont discuté des possibilités de favoriser le changement grâce à l’innovation technologique, les outils de surveillance intégrée, l’innovation, l’amélioration des données pour l’élimination de ces maladies, d’exploiter l’intelligence artificielle et l’analyse des données. Mais aussi de transformer la gestion des maladies tropicales négligées pour un impact, la mise en œuvre de paiements numériques pour les travailleurs de la santé impliqués dans les campagnes de lutte contre ces maladies, le plan directeur de l’OMS pour la recherche et développement sur lesdites maladies, le renforcement et la gestion de la chaîne d’approvisionnement.

S’agissant du partenariat et innovation -voies vers l’élimination, les discussions ont été axées sur le renforcement d’élimination des maladies tropicales négligées à chimiothérapie préventive dans la région africaine de l’organisation mondiale de la santé grâce à l’innovation, l’intégration et l’investissement.

Les participants ont travaillé sur la mise à jour, le suivi et l’évaluation de la filariose lymphatique, la schistosomiase et la géohelminthiase.

Source : ministère de la Santé