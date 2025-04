Tchad : lancement d’un projet contre les discours de haine

Le gouvernement tchadien, l’OIF et l’Unesco, à travers un projet s’unissent pour lutter contre les discours de haine.

Le ministre de la Communication, Gassim Chérif Mahamat et Alphonse Waguena, représentant de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) pour l’Afrique centrale et Banyimbé Serge, chef du secteur Communication et Information du Bureau de l’UNESCO pour l’Afrique centrale ont eu une rencontre de travail le jeudi 24 avril 2025.

Les échanges ont porté sur les enjeux du projet « Engagement civique des jeunes et lutte contre les discours de haine à travers l’Éducation aux médias et à l’information (EMI) », sur la coopération entre le gouvernement du Tchad, à travers le Ministère de la Communication, l’OIF et l’UNESCO, ainsi que sur la stratégie et le plan d’action régionaux de lutte contre les discours de haine.

À l’issue de la rencontre, le Représentant de l’OIF pour l’Afrique centrale et le Chef du Secteur Communication et Information de l’UNESCO ont réaffirmé leur engagement à accompagner le projet jusqu’à son terme. Ils ont également salué l’importance que le Ministre de la Communication accorde à cette initiative.

Il convient de rappeler que cette rencontre s’inscrit dans le cadre du lancement du projet « Engagement civique des jeunes et lutte contre les discours de haine à travers l’Éducation aux médias et à l’information (EMI) », porté par le Ministère de la Communication, avec l’appui de ces deux organisations.