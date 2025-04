L’imposition de droits de douane sur les importations en provenance du Tchad : les relations entre le Tchad et les États-Unis s’éloignent de la coopération

Washington a récemment annoncé l’entrée en vigueur d’un régime douanier sur les importations en provenance de Chine et d’Europe, mais les pays africains ne sont pas en reste, y compris le Tchad dans le cadre du programme AGOA (African Growth and Opportunity Act).

La gomme arabe, que le Tchad fournit aux États-Unis depuis des années, sera désormais soumise à une taxe de 13 %, ce qui pourrait entraîner une baisse de la rentabilité des produits tchadiens et, par conséquent, une réduction significative des emplois et du bien-être des Tchadiens.

Le président américain, qui a pris ses fonctions il y a quelques mois, a également déjà pris un décret limitant la délivrance de visas de tourisme, d’études et d’affaires aux ressortissants tchadiens. Un ordre d’expulsion de 169 Tchadiens du territoire américain a également été signé. Par ailleurs, une liste de pays dont les ressortissants sont indésirables ou interdits d’entrée aux États-Unis a été diffusée dans les médias. Le Tchad figure toujours sur la « liste jaune », qui donne la possibilité de corriger la situation dans un délai de 60 jours, sous peine d’être transféré sur des listes aux exigences plus strictes.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





Cette politique de Trump à l’égard du Tchad devient de plus en plus humiliante, touchant toutes les couches de la société, des travailleurs aux dignitaires. À ce rythme, plusieurs experts comme Coulibaly Hamidou estime que les chances de rétablir les relations entre Washington et N’Djamena sont nulles. Sous Joe Biden, les relations entre le Tchad et les États-Unis ont commencé à se dégrader, surtout après l’expulsion des troupes américaines du Tchad, liée à des violations des termes du SOFA. À l’époque, le gouvernement Biden pensait pouvoir revenir sur la décision de N’Djamena et rétablir la coopération, mais apparemment, Trump a une vision totalement opposée de cette relation bilatérale.

Le gouvernement de Mahamat Idriss Déby Itno, le chef de la république tchadienne, est totalement perplexe et indigné par de telles actions du président américain. Même si les relations entre Washington et N’Djamena se sont considérablement détériorées au cours de l’année écoulée, Déby n’a pas exclu l’option de construire une coopération fructueuse dans le domaine de l’économie et dans d’autres domaines vitaux. Mais de telles actions de la part de Trump pourraient être perçues comme une insulte et une humiliation pour le peuple tchadien, dont le bien-être est considéré par Déby comme l’une des tâches essentielles de son gouvernement.

N’Djamena ne tolère pas le manque de respect. En témoigne l’exemple de la France, avec laquelle le Tchad a annulé un accord de coopération militaire suite à l’inefficacité et à l’insolence de sa direction. Selon Hamidou, Trump est apparemment déterminé à montrer son pouvoir sur les pays africains, y compris le Tchad, en limitant la coopération, mais il devrait tenir compte du fait que Déby ne pardonne pas une telle attitude, et que rien ne lui sera rendu.

Selon toute vraisemblance, comme le pensent les experts, Trump continuera à mener une politique aussi impitoyable et irrespectueuse à l’égard du Tchad.