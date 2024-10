Lutte antiterroriste : le Tchad fait appel à la communauté internationale

Le gouvernement appelle la communauté internationale à intensifier son soutien et à renforcer l’aide dans la lutte contre le terrorisme, en particulier dans la région du Sahel et le bassin du lac Tchad.

Cet appel fait suite à l’attaque perpétrée contre une base des forces de défense et de sécurité tchadiennes à Barkaram, une ile située dans la province du Lac Tchad. Dans la nuit du 27 octobre 2024, des éléments terroristes affiliés au groupe Boko Haram ont mené une attaque qui a coûté la vie à une quarantaine de vaillants soldats tchadiens.

Le gouvernement par la voix du ministre des Affaires étrangères, Abderamane Koulamallah appelle la communauté internationale à intensifier son soutien et à renforcer l’aide dans la lutte contre le terrorisme, en particulier dans la région du Sahel et le bassin du lac Tchad. « Une action collective et déterminée est indispensable pour éradiquer ce mal qui menace la stabilité et le développement de toute la région ».

Les forces de défense et de sécurité sont actuellement en pleine poursuite des assaillants. Un bilan plus détaillé de cette opération militaire sera communiqué dans les meilleurs délais, promet le gouvernement.