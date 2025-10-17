Tchad : le gouvernement et l’ONG African Parks Network (APN) renouent

Le Tchad, représenté par le ministre de l’Environnement et l’ONG sud-africaine African Parks Network (APN), par son directeur général ont signé ce 17 octobre 2025, un communiqué conjoint pour annoncer qu’ils renouent leur partenariat.

Les Deux Parties portent à la connaissance de l’opinion nationale et internationale qu’elles ont engagée, dans un esprit de dialogue et de coopération, une série de discussions relatives à la gestion déléguée des espaces protégés. Entre les deux parties, il est convenu que :

APN prend en considération les griefs formulés par le Gouvernement et, dans un élan de partenariat, réaffirme sa volonté de partir sur des bases renouvelées ; Le MEPDD prend acte et remet en vigueur les accords de gestion de l’APN avec tous ses effets. Le MEPDD et l’APN s’engagent à négocier la signature de nouveaux accords de partenariat pour la gestion conjointe du Parc National de Zakouma et de son Grand écosystème fonctionnel, de la Réserve Naturelle et Culturelle de l’Ennedi ainsi que pour l’Aouk; L’APN s’engage à financer et à co-gérer les aires protégées (Parc National de Zakouma et de son Grand écosystème fonctionnel et de la Réserve Naturelle et Culturelle de l’Ennedi) ainsi qu’à poursuivre la mise en œuvre des projets futurs (Aouk), jusqu’à la signature de nouveaux accords ; Les deux (02) Parties s’engagent à poursuivre les négociations pour la signature de nouveaux accords de partenariat dans un esprit de respect et de coopération.

Le respect de ces engagements conduira à la signature de nouveaux accords de partenariat pour les aires protégées que le ministère a décidé d’attribuer à l’APN.

