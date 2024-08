Tchad : le ministère de l’Action sociale identifie le site d’accueil des sinistrés des inondations

Le 04 août 2024 à N’Djaména, les équipes du ministère de l’Action sociale et de la Solidarité Nationale et des Affaires humanitaires ont identifié un site devant accueillir les sinistrés dans le 8ème arrondissement.

Sur instruction de la ministre de l’Action Sociale, de la Solidarité Nationale et des Affaires Humanitaires, le délégué de l’Action Sociale de la commune de N’Djamena, Adoum Allamine Mahamat, accompagné de Mme la Maire du 8e arrondissement, Fatimé Yaya Abdoulaye, a effectué une descente sur le terrain. Cette visite a pour objectif d’identifier un espace destiné à accueillir des abris pour les sinistrés des inondations.

Après avoir exploré plusieurs terrains vacants, un site a été retenu pour l’aménagement et l’installation du camp. Cette initiative, soutenue par les plus hautes autorités du pays, reflète l’engagement du gouvernement à répondre aux besoins urgents des populations affectées par les inondations.

Une deuxième visite avec l’administration centrale du ministère ainsi que les partenaires techniques et financiers est prévue dans les prochaines heures pour finaliser les préparatifs et entamer les travaux d’aménagement.

Cette action concertée entre le gouvernement, les autorités locales et les partenaires témoigne de la volonté commune de protéger et d’assister les familles sinistrées, en leur offrant un espace sûr et adapté pour leur réinstallation.