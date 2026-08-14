Tchad : la presse privée suspend la couverture des activités présidentielles

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EN CE MOMENT
Tchad : ces hommes politiques qui bénéficient de la grâce présidentielle
Tchad : le ministre de l’Eau donne des orientations pour l’élaboration du budget 2027
Tchad : le ministère de l’Education met fin aux activités organisées à l’insu du département
1xBet, meilleur site international de paris sportifs, vous présente le match du 19 juillet, qui désignera la meilleure équipe de la planète. Cotes : victoire de l'Espagne - 2,32 ; match nul - 3,13 ; victoire de l'Argentine - 3,75. En quoi réside la principale force de l'Espagne…
Pour la réécriture de l’histoire du Tchad, le ministre de l’enseignement appelle à la rigueur, à l’écoute et au consensus
Le ministre de l'Enseignement supérieur, Sitack Yombatina, a effectué une visite d'inspection au siège de la Commission Nationale Scientifique chargée de la Réécriture de l'Histoire…
PARTENAIRE
ECO-BUSINESS
L'actualité Economique et business
Le directeur général de la Gestion des Structures Sportives de la Jeunesse et de…
La Fédération Tchadienne de Football Association (FTFA) a lancé ce lundi 15 juin 2026…
Le ministère de la Jeunesse et des Sports, en collaboration avec la Fédération Tchadienne…
INTERNATIONAL
L'actualité Internationale
Le président de la Commission de l’Union africaine, Mahmoud Youssouf, a condamné, avec…
La République centrafricaine (RCA) s’achemine vers une étape politique déterminante avec la tenue…
Depuis quelques jours, des informations faisant état de la suspension du Cameroun de…
L’appareil avait à son bord deux membres d'équipage et neuf passagers tous militaires,…
SOCIETE
l'actualité société
Par note circulaire N° 009 du 10 août 2026, le ministre d’État, ministre de l'Éducation Nationale, du Bilinguisme et de la Promotion Civique, Dr Mahamat-Ahmad Alhabo, recadre l'organisation des activités (atelier, séminaires, formation, etc.) au sein de son département. Il demande désormais à l'ensemble des responsables (secrétaires généraux, inspecteurs, directeurs généraux et techniques, etc.) d'informer préalablement le cabinet de toute activité envisagée au nom du ministère. Ce rappel à l'ordre…
La direction de l’Hygiène et de l’Assainissement de la commune du 1er arrondissement…
Tchad : suspension des attributions des terrains du domaine de l'Etat Le…
Le ministre de l'Enseignement supérieur, Sitack Yombatina, a effectué une visite d'inspection au…
CULTURE
L'actualité culturelle
Une réunion de préparation de la fête de la musique a réuni ce 11 juin, le ministre en charge de la Culture, Abakar Rozzi Teguil et les maires de la ville de N’Djaména. Le thème retenu pour cette édition est : « La musique comme vecteur de cohésion sociale ». L’on apprend que cette année, le ministre souhaite organiser des manifestations grandioses dans les dix arrondissements de la capitale. Dans cette perspective, il…
La ville de Bongor, dans la province du Mayo-Kebbi Est au Tchad abrite…
Sous le patronage de l’ambassadrice du Tchad en France, l’artiste musicien, Mawndoé Célestin…
Le président tchadien s’est exprimé ce 10 décembre 2025, à l’issue de l’inscription…
Le Guruna, pratique des retraites pastorales socio-culturelles et artistiques autour du bétail chez…
SANTE
L'actualité Sanitaire
En mission de travail dans la province du Salamat, le ministre de la…
Le ministre de la santé publique et de la prévention, Abdelmadjid Abderahim a…
Le ministre de la santé publique et de la prévention, Abdelmadjid Abderahim a…
Au Tchad, où les enjeux de sécurité nationale, de stabilité institutionnelle et de…
Une Lettre ouverte de Ndolembai Njesada empreinte d'humilité adressé au président de la…
Dans un contexte régional et international particulièrement sensible, le président tchadien Mahamat Idriss…
Un grand jour pour toute la République centrafricaine (RCA), le 28 décembre, est…