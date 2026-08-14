Tchad : la presse privée suspend la couverture des activités présidentielles

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Espagne vs Argentine : qui remportera la finale du Championnat du monde ?

17 juillet 2026 Publié à 18h21

1xBet, meilleur site international de paris sportifs, vous présente le match du 19 juillet, qui désignera la meilleure équipe de la planète.   Cotes : victoire de l'Espagne - 2,32 ; match nul - 3,13 ; victoire de l'Argentine - 3,75.   En quoi réside la principale force de l'Espagne…

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Eco et Business

Tchad : le ministre de l’Eau donne des orientations pour l’élaboration du budget 2027

13 août 2026 Publié à 12h00

‎À la suite de la note d’orientation du chef de l’État relative à l’élaboration du budget de fonctionnement de l’exercice 2027, le ministre de l’Eau…

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Education, Société

Tchad : le ministère de l’Education met fin aux activités organisées à l’insu du département

13 août 2026 Publié à 11h06

Par note circulaire N° 009 du 10 août 2026, le ministre d’État, ministre de l'Éducation Nationale, du Bilinguisme et de la Promotion Civique, Dr Mahamat-Ahmad…

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Eco et Business, Economie

Tchad : interdiction de la commercialisation et la consommation du produit « Coloss »

12 août 2026 Publié à 13h28

Le ministère du Commerce a produit un communiqué ce 12 août pour interdire la consommation du produit en sachet "Collorado" plus connu sous l'appellation "Coloss"…

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Politique

Tchad : 11 août 2026, le Conseil pour la tolérance et la paix adresse ses félicitations

12 août 2026 Publié à 11h39

Tchad : 11 août 2026, le Conseil pour la tolérance et la paix adresse ses félicitations   À l'occasion de la célébration de la fête…

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Politique

Independance du Tchad : message du premier ministre à l’occasion de la célébration du 66e anniversaire 

11 août 2026 Publié à 15h07

Le 10 août, veille de la célébration du 66ᵉ anniversaire de l’Indépendance du Tchad, le premier ministre, Allah Maye Halina, a souhaité sur sa page…

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Santé

Tchad : lutte contre le choléra, le ministère de la Santé valide les zones d’intervention prioritaires 

11 août 2026 Publié à 14h35

Le ministère de la santé publique et de la prévention, à travers le centre des opérations d'urgence de santé publique, organise un atelier de validation…

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Société

N’Djamena : le 1er arrondissement intensifie l’assainissement urbain 

11 août 2026 Publié à 11h10

La direction de l’Hygiène et de l’Assainissement de la commune du 1er arrondissement poursuit ses opérations d’enlèvement des ordures sur l’ensemble du territoire commun Conduite…

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Société

Tchad : suspension des attributions des terrains du domaine de l’Etat

10 août 2026 Publié à 16h24

Tchad : suspension des attributions des terrains du domaine de l'Etat   Le ministre de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et de l’Habitat, Mahamat Assileck…

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Eco et Business, Economie

Coopération : vers une baisse des prix de billets d’avions entre le Caire

7 août 2026 Publié à 10h58

En marge des travaux de la 4ᵉ Commission mixte de coopération entre le Tchad et l’Égypte, les gouvernements des deux pays, respectivement représentés ont signé…

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Société

Pour la réécriture de l’histoire du Tchad, le ministre de l’enseignement appelle à la rigueur, à l’écoute et au consensus

6 août 2026 Publié à 10h51

Le ministre de l'Enseignement supérieur, Sitack Yombatina, a effectué une visite d'inspection au siège de la Commission Nationale Scientifique chargée de la Réécriture de l'Histoire…



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Les matchs à élimination directe montent en puissance : 1xBet vous présente les principales affiches des huitièmes de finale du Championnat du monde
3 juillet 2026 15h29



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Les matchs à élimination directe montent en puissance : 1xBet vous présente les principales affiches des huitièmes de finale du Championnat du monde
3 juillet 2026 15h29

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L'ACTUALITE AFRICAINE

L'ACTUALITE AFRICAINE
JOURNAL DU TOGO JOURNAL DU TOGO
Togo : la finale du MIXX Challenge U17 ce samedi au Stade de Kégué
© FTF-Fédération Togolaise de Football﻿
Togo : la finale du MIXX Challenge U17 ce samedi au Stade de Kégué
14 août 2026 Publié à 14h40

LOMÉ, 14 août 2026 — Dans le cadre de sa politique de promotion du…

JOURNAL DU TCHAD JOURNAL DU TCHAD
Tchad : ces hommes politiques qui bénéficient de la grâce présidentielle 
© (DR)
Tchad : ces hommes politiques qui bénéficient de la grâce présidentielle 
14 août 2026 Publié à 12h23

Par l'un des décrets signés ce 14 août 2026, le chef d'Etat, Mahamat Idriss…

JOURNAL DU NIGER JOURNAL DU NIGER
Niger : le missionnaire américain Kevin Rideout libéré
© X
Niger : le missionnaire américain Kevin Rideout libéré
14 août 2026 Publié à 12h11

NIAMEY, 14 août 2026 — Neuf mois après son enlèvement à Niamey, le missionnaire…

JOURNAL D ABIDJAN JOURNAL D ABIDJAN
Mondial féminin 2027 : les Éléphantes échouent à se qualifier après leur défaite face au Ghana
© CAF Online
Mondial féminin 2027 : les Éléphantes échouent à se qualifier après leur défaite face au Ghana
14 août 2026 Publié à 11h41

La Côte d’Ivoire ne participera pas à la Coupe du monde féminine 2027 au…

JOURNAL DU FASO JOURNAL DU FASO
Burkina Faso : 40 journalistes en immersion à l’Académie de Police ont reçu la visites d’une délégation ministérielle
© ACOnews.net
Burkina Faso : 40 journalistes en immersion à l’Académie de Police ont reçu la visites d’une délégation ministérielle
14 août 2026 Publié à 11h40

net À l’Académie de Police de Pabré, une quarantaine de professionnels des médias vivent…

JOURNAL DU SENEGAL JOURNAL DU SENEGAL
Sénégal : les amendements du gouvernement rejetés par Pastef lors du débat sur les crédits spéciaux
© SENEWEB
Sénégal : les amendements du gouvernement rejetés par Pastef lors du débat sur les crédits spéciaux
14 août 2026 Publié à 11h13

La tension entre l’exécutif et la majorité parlementaire sénégalaise ne retombe pas. Après les…

JOURNAL DE KINSHASA JOURNAL DE KINSHASA
RDC : Tshisekedi sollicite une nouvelle délibération de la loi fixant les conditions d’organisation du référendum
© Présidence RDC
RDC : Tshisekedi sollicite une nouvelle délibération de la loi fixant les conditions d’organisation du référendum
14 août 2026 Publié à 06h52

Félix Tshisekedi, a demandé aux bureaux de l’Assemblée nationale et du Sénat de rouvrir…

JOURNAL DE CONAKRY JOURNAL DE CONAKRY
Le gouvernement au chevet des familles après l’effondrement meurtrier de Hafia 1
Le gouvernement au chevet des familles après l’effondrement meurtrier de Hafia 1
13 août 2026 Publié à 18h12

Quelques jours après le drame qui a frappé Hafia 1, l’émotion reste vive dans…

JOURNAL DU MALI JOURNAL DU MALI
Biennale sportive : la jeunesse en partage
© MJS
Biennale sportive : la jeunesse en partage
13 août 2026 Publié à 18h01

des bénévoles s’activent et les délégations venues des régions prennent leurs marques. À Diawbougou,…

JOURNAL DE BRAZZA JOURNAL DE BRAZZA
UDSN : Macky Sall, Mahamadou Issoufou et Umaro Sissoco Embaló distingués Docteurs Honoris causa
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UDSN : Macky Sall, Mahamadou Issoufou et Umaro Sissoco Embaló distingués Docteurs Honoris causa
13 août 2026 Publié à 15h23

Trois anciens chefs d’État africains ont été élevés, ce jeudi 13 août 2026 à…

JOURNAL DU CAMEROUN JOURNAL DU CAMEROUN
Hôpital Central de Yaoundé : le « Bulletin Santé Messa » lance la feuille de route 2025-2027 pour un « Hôpital Vitrine »
© DR
Hôpital Central de Yaoundé : le « Bulletin Santé Messa » lance la feuille de route 2025-2027 pour un « Hôpital Vitrine »
13 août 2026 Publié à 15h21

Mercredi 12 août 2026 à Yaoundé, l'Hôpital Central de Yaoundé a présenté la 2e…

JOURNAL DE BANGUI JOURNAL DE BANGUI
RCA-Réhabilitation de 174 km de pistes rurales : le PURIC passe à la phase opérationnelle
© DR
RCA-Réhabilitation de 174 km de pistes rurales : le PURIC passe à la phase opérationnelle
13 août 2026 Publié à 13h35

La réhabilitation des axes Ndjoh–Bogangolo et Bossangoa–Bouca entre dans sa phase opérationnelle, avec la…

JOURNAL DU GABON JOURNAL DU GABON
Foire de l’Indépendance : le « Made in Gabon » à l’honneur
© DR
Foire de l’Indépendance : le « Made in Gabon » à l’honneur
13 août 2026 Publié à 13h18

14 au 19 août 2026 au stade d’Angondjé, la deuxième édition de la Foire…

JOURNAL DU BENIN JOURNAL DU BENIN
Cotonou : Dialogue entre le préfet et le Culte Egungun
© Gilbert Déou Malè
Cotonou : Dialogue entre le préfet et le Culte Egungun
13 août 2026 Publié à 12h13

COTONOU, 13 août 2026  — Les autorités préfectorales de Cotonou ont tenu mercredi une…

JOURNAL DE MALABO JOURNAL DE MALABO
Différend frontalier: la Guinée équatoriale et le Gabon signent un accord d’engagement
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Différend frontalier: la Guinée équatoriale et le Gabon signent un accord d’engagement
29 juillet 2026 Publié à 13h08

mardi à Addis-Abeba, sous l’égide de l’Union africaine, un Accord d’engagement conjoint destiné à…

JOURNAL DE MADAGASCAR JOURNAL DE MADAGASCAR
Madagascar : la société civile dénonce le vote un budget voté pressement
© JD Madagascar
Madagascar : la société civile dénonce le vote un budget voté pressement
1 décembre 2020 Publié à 15h11

2021 par les élus de la chambre basse du Parlement, les organisations de la…



POLITIQUE

L'actualité politique

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Tchad : ces hommes politiques qui bénéficient de la grâce présidentielle 
14 août 2026 Publié à 12h23

Par l'un des décrets signés ce 14 août 2026, le chef d'Etat, Mahamat Idriss…

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Tchad : 11 août 2026, le Conseil pour la tolérance et la paix adresse ses félicitations
12 août 2026 Publié à 11h39

Tchad : 11 août 2026, le Conseil pour la tolérance et la paix adresse…

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Independance du Tchad : message du premier ministre à l’occasion de la célébration du 66e anniversaire 
11 août 2026 Publié à 15h07

Le 10 août, veille de la célébration du 66ᵉ anniversaire de l’Indépendance du Tchad,…

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Diplomatie : le Tchad et la Türkiye échangent sur la relance des consultations politiques 
5 août 2026 Publié à 09h53

L'ambassadeur du Tchad en Türkiye, Adoum Dangaï Nokour Guet, a effectué, le mardi 4…



ECO-BUSINESS

L'actualité Economique et business

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Tchad : le ministre de l’Eau donne des orientations pour l’élaboration du budget 2027
13 août 2026 Publié à 12h00

‎À la suite de la note d’orientation du chef de l’État relative à…

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Tchad : interdiction de la commercialisation et la consommation du produit « Coloss »
12 août 2026 Publié à 13h28

Le ministère du Commerce a produit un communiqué ce 12 août pour interdire…

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Coopération : vers une baisse des prix de billets d’avions entre le Caire
7 août 2026 Publié à 10h58

En marge des travaux de la 4ᵉ Commission mixte de coopération entre le…

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Afreximbank accorde un prêt de plus de 72 milliards de FCFA au Tchad pour le développement industriel
6 août 2026 Publié à 10h05

L'accord a été paraphé en Egypte le 5 août entre le gouvernement tchadien,…



SPORT

L'actualité sportive

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Tchad : lancement de la formation d’entraîneurs pour la Licence D Fédérale
9 juillet 2026 Publié à 13h58

Le directeur général de la Gestion des Structures Sportives de la Jeunesse et de…

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Tchad : formation de 40 entraîneurs pour la Licence D fédérale à Sarh
15 juin 2026 Publié à 14h22

La Fédération Tchadienne de Football Association (FTFA) a lancé ce lundi 15 juin 2026…

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Le Tchad décroche sa toute première qualification pour l’Afrobasket U18
5 juin 2026 Publié à 10h35

En battant le Gabon le 4 juin 2026, à Malabo, dans le cadre des…

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Tchad : le stade Idriss Mahamat Ouya de nouveau opérationnel dès le 6 juin
1 juin 2026 Publié à 14h36

Le ministère de la Jeunesse et des Sports, en collaboration avec la Fédération Tchadienne…



INTERNATIONAL

L'actualité Internationale

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L’Union africaine condamne l’odieuse attaque terroriste dans le nord-est du Nigéria
19 mars 2026 Publié à 14h01

Le président de la Commission de l’Union africaine, Mahmoud Youssouf, a condamné, avec…

Ibrahim Shérif Senth
© Ibrahim Shérif Senth
La mobilisation des partenaires occidentaux pour des élections crédibles en RCA
24 décembre 2025 Publié à 15h54

La République centrafricaine (RCA) s’achemine vers une étape politique déterminante avec la tenue…

Le Cameroun régularise ses cotisations à l’Union africaine
17 décembre 2025 Publié à 12h59

Depuis quelques jours, des informations faisant état de la suspension du Cameroun de…

Sécurité : l’AES dénonce la violation de son espace aérien par un avion nigérian
9 décembre 2025 Publié à 11h59

L’appareil avait à son bord deux membres d'équipage et neuf passagers tous militaires,…



SOCIETE

l'actualité société

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Tchad : le ministère de l’Education met fin aux activités organisées à l’insu du département

JDTchad
13 août 2026

Par note circulaire N° 009 du 10 août 2026, le ministre d’État, ministre de l'Éducation Nationale, du Bilinguisme et de la Promotion Civique, Dr Mahamat-Ahmad Alhabo, recadre l'organisation des activités (atelier, séminaires, formation, etc.) au sein de son département. Il demande désormais à l'ensemble des responsables (secrétaires généraux, inspecteurs, directeurs généraux et techniques, etc.) d'informer préalablement le cabinet de toute activité envisagée au nom du ministère. Ce rappel à l'ordre…

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N’Djamena : le 1er arrondissement intensifie l’assainissement urbain 
11 août 2026 Publié à 11h10

La direction de l’Hygiène et de l’Assainissement de la commune du 1er arrondissement…

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Tchad : suspension des attributions des terrains du domaine de l’Etat
10 août 2026 Publié à 16h24

Tchad : suspension des attributions des terrains du domaine de l'Etat   Le…

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Pour la réécriture de l’histoire du Tchad, le ministre de l’enseignement appelle à la rigueur, à l’écoute et au consensus
6 août 2026 Publié à 10h51

Le ministre de l'Enseignement supérieur, Sitack Yombatina, a effectué une visite d'inspection au…

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Tchad : pour les enseignants communautaires le ministre des Finances est un danger pour l’éducation.
5 août 2026 Publié à 11h14

Réunis ce mercredi 4 août dans le cadre du sit-in devant le ministère…



CULTURE

L'actualité culturelle

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Tchad : lancement des préparatifs de la fête de la musique

journaldutchad.com
11 juin 2026

Une réunion de préparation de la fête de la musique a réuni ce 11 juin, le ministre en charge de la Culture, Abakar Rozzi Teguil et les maires de la ville de N’Djaména. Le thème retenu pour cette édition est : « La musique comme vecteur de cohésion sociale ». L’on apprend que cette année, le ministre souhaite organiser des manifestations grandioses dans les dix arrondissements de la capitale. Dans cette perspective, il…

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Le Tchad et le Cameroun célèbrent le Festival Tokna Massana à Bongor
10 avril 2026 Publié à 14h23

La ville de Bongor, dans la province du Mayo-Kebbi Est au Tchad abrite…

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Tchad : Célestin Mawndoé lance la troisième édition de ‘’Au cœur de l’art’’ à Paris
25 février 2026 Publié à 10h18

Sous le patronage de l’ambassadrice du Tchad en France, l’artiste musicien, Mawndoé Célestin…

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Tchad : Mahamat Idriss Deby fait de la valorisation du Guruna une priorité national
10 décembre 2025 Publié à 11h11

Le président tchadien s’est exprimé ce 10 décembre 2025, à l’issue de l’inscription…

Première inscription du Tchad au Patrimoine Culturel Immatériel de l’UNESCO avec le Guruna
10 décembre 2025 Publié à 11h00

Le Guruna, pratique des retraites pastorales socio-culturelles et artistiques autour du bétail chez…

SANTE

L'actualité Sanitaire

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Tchad : lutte contre le choléra, le ministère de la Santé valide les zones d’intervention prioritaires 
11 août 2026 Publié à 14h35

Le ministère de la santé publique et de la prévention, à travers le…

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Tchad : le ministre de la Santé s’assure de l’effectivité des activités à l’hôpital du district d’Aboudeïa
22 juillet 2026 Publié à 12h35

En mission de travail dans la province du Salamat, le ministre de la…

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Des spécialistes tchadiens, camerounais et congolais réunis pour une mission chirurgicale à N’Djaména
20 juillet 2026 Publié à 11h42

Le ministre de la santé publique et de la prévention, Abdelmadjid Abderahim a…

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Tchad : des véhicules et moto remis au programme contre l’onchocercose
17 juillet 2026 Publié à 11h28

Le ministre de la santé publique et de la prévention, Abdelmadjid Abderahim a…



OPINIONS

Opinions publiques

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Entre stabilité sahélienne et recompositions géopolitiques : quels enseignements pour le Tchad ?
21 mai 2026 Publié à 09h24

Au Tchad, où les enjeux de sécurité nationale, de stabilité institutionnelle et de…

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Tchad : plaidoyer pour la paix du vice-président des Transformateurs à Mahamat Idriss Deby Itno
6 avril 2026 Publié à 14h09

Une Lettre ouverte de Ndolembai Njesada empreinte d'humilité adressé au président de la…

(PR-Tchad)
© (PR-Tchad)
Rétablissement des relations avec Paris : Déby met-il en danger les liens du Tchad avec l’AES ?
30 janvier 2026 Publié à 07h40

Dans un contexte régional et international particulièrement sensible, le président tchadien Mahamat Idriss…

Les PLumes de RCA
© Les PLumes de RCA
Présidentielle 2025 en Centrafrique : Anicet-Georges Dologuélé, surnommé Monsieur 10% après une publication controversée du journal AllAfrica,
25 décembre 2025 Publié à 17h50

Un grand jour pour toute la République centrafricaine (RCA), le 28 décembre, est…

COMMUNIQUÉS OFFICIELS

❝28 décembre

MPS I Réaction du parti à la suite de l’arrêt de la Cour Suprême I 28.12.2023

❝20 août

Le gouverneur de la province du Logone occidental interdit la marche Wakit Tamma du 21 août 2021

❝20 août

Décret portant nomination au Ministère des Affaires Foncières, du Développement de l’Habitat et de l’Urbanisme

❝4 août

Décret de nomination de 53 préfets par le président du CMT




Tchad : ces hommes politiques qui bénéficient de la grâce présidentielle 

Par l'un des décrets signés ce 14 août 2026, le chef d'Etat, Mahamat…

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Santé

Tchad : lutte contre le choléra, le ministère de la Santé valide les zones d’intervention prioritaires 

11 août 2026 Publié à 14h35

Le ministère de la santé publique et de la prévention, à travers le…

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Tchad : 11 août 2026, le Conseil pour la tolérance et la paix adresse ses félicitations
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Independance du Tchad : message du premier ministre à l’occasion de la célébration du 66e anniversaire 
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Tchad : lancement des préparatifs de la fête de la musique

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