CEMAC : renforcement de la libre circulation, directive de la police centrafricaine

Dans un effort pour renforcer la libre circulation au sein de la CEMAC, Bienvenu Zokoué, directeur général de la Police nationale, a émis une circulaire adressée aux responsables de la Police de l’Air et des Frontières.

Ce document s’inscrit dans le cadre de l’Acte Additionnel N° 05/19-CEMAC-070u-CCE du 1er avril 2019. La circulaire souligne que tout citoyen des États membres de la CEMAC, notamment le Cameroun, le Congo-Brazzaville, le Gabon, la Guinée Équatoriale, le Tchad et la République Centrafricaine, pourra circuler librement sans visa pour des séjours allant jusqu’à trois mois, sous réserve de présenter une pièce d’identité valide. Cela inclut la Carte Nationale d’Identité Biométrique, la Carte d’Identité CEMAC ou un passeport biométrique.

Cette mesure vise à faciliter les déplacements et à stimuler l’intégration régionale. Les autorités sont désormais tenues d’appliquer ces directives sans faille, avec effet immédiat. Le patron de la police espère que ces changements favoriseront non seulement des échanges plus fluides, mais également un développement économique accru au sein de la région.