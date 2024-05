Coopération : le Premier ministre libyen reçu par le président de la république

Aussitôt investi, le président de la République Mahamat Idriss Deby Itno a accordé le 23 mai 2024, une audience au premier ministre du gouvernement d’Union Nationale de la Libye, M. Abdel Hamid Dbeibah.

« L’audience qui s’est déroulée au Palais Toumaï, a permis de renouveler les félicitations des autorités libyennes au Président élu et d’échanger sur le renforcement de la coopération bilatérale », fait savoir la présidence.

Pays frère et ami partageant une longue frontière avec le Tchad, la Libye s’est associée à ce moment historique pour le Tchad en dépêchant une forte délégation conduite par le premier ministre du gouvernement d’Union nationale, Abdel Hamid Dbeibah. Une seconde occasion s’est présentée à lui, à la faveur de cette audience, pour réitérer les félicitations et les vœux de plein succès des autorités et du peuple libyen.

Pour Abdel Hamid Dbeibah, l’élection du président Mahamat Idriss Deby Itno présage pour le renforcement de la stabilité au Tchad et par ricochet dans les pays limitrophes, la Lybie en particulier, pays qui cherche inlassablement la voie la plus adaptée pour son unité et sa stabilité.

Les propos du président de la République lors de son investiture, mettant en évidence la corrélation entre sécurité intérieure et sécurité extérieure, ont résonné chez les pays voisins notamment, comme un appel à plus de coopération et de coordination.

L’audience a donc été un moment idéal pour le Président de la République, Mahamat Idriss Deby Itno et le Premier Ministre libyen Abdel Hamid Dbeibah, de souligner leurs visions partagées et leur volonté commune de redynamiser les relations bilatérales avec un accent particulier sur la sécurisation des frontières et l’intensification des échanges commerciaux.