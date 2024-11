Donald Trump élu 47è président des Etats Unis

Les tendances rendues publiques à la suite du scrutin font du 45è président des Etats-Unis le prochain président, le 47è, de la plus grande puissance militaire et économique de la planète.

Les résultats officiels de l’élection présidentielle américaine du 05 novembre restent attendus. Mais en attendant les résultats définitifs, les tendances font de Donald Trump le prochain président des Etats-Unis. Selon les dernières tendances en effet, le candidat républicain gagne le scrutin devant son adversaire Kamala Harris. Dans plusieurs Etats essentiels, Donald Trump remporte la victoire. C’est le cas en Pennsylvanie (19 grands électeurs), Caroline du Nord (16 grands électeurs), Géorgie (16 grands électeurs), Wisconsin (10 grands électeurs). Avant la fin des décomptes, Donald Trump compte déjà 276 grands électeurs acquis à sa cause sur un minimum de 270 requis. Kamala Harris en a enregistré 224 grands électeurs.

Avant de connaître cette performance, Donald Trump a revendiqué la nuit, sa victoire. « Nous avons accompli la plus incroyable victoire ». «Je tiens à remercier le peuple américain pour l’honneur extraordinaire d’avoir été élu votre 47e président (…) Je me battrai pour vous, votre famille et votre avenir. Chaque jour, je me battrai pour vous de toutes mes forces ». Plus incroyable en raison de la rareté dans l’histoire de la présidentielle américaine. Donald Trump, après un mandat de quatre ans à la tête de l’Etat, revient succéder à son successeur Joe Biden qui prend le pouvoir le 20 janvier 2021. Une telle victoire, c’est au 19è siècle que les Américains l’ont observée. L’expérience a été vécue avec Grover Cleveland (1837-1908). Il était jusqu’ici le seul à avoir accompli ce retour victorieux.

Avant son élection, Donald Trump a battu campagne dans un contexte particulier. Il a été victime de deux tentatives d’assassinat, tout comme il a été inculpé à quatre reprises. Mais, tout cela n’a pas empêché l’homme d’avancer ses arguments pour convaincre les électeurs. A présent, les messages de félicitations fusent de partout, à l’instar de la Russie, d’où le président Vladimir Poutine a félicité le 47è président des USA. Les présidents français Emmanuel Macron et ukrainien Volodimir Zelensky ont adressé un message de félicitation à Donald Trump.