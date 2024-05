Échéance électorale au Tchad, le barreau apporte quelques précisions sur le plan juridique

Au sujet de l’actualité liée à l’élection présidentielle du 6 mai prochain et ses corollaires, le Barreau du Tchad appelle au respect du droit et des droits humains dans leur ensemble.

Dans ce moment crucial de la vie de la nation marquée par la campagne électorale en cours et les échéances qui se pointent, le Barreau du Tchad rappelle à tous les acteurs et à la population, le respect du droit et des droits humains dans leur ensemble. Le Barreau dans son communiqué du 2 mai 2024, fait rappelle que dans le préambule de la Constitution, le peuple tchadien a réaffirmé son attachement aux principes des droits de l’Homme tels que définis par la Charte des Nations Unies, la Déclaration universelle des droits de l’Homme et la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples. Aussi, la loi fondamentale reconnait, la primauté des instruments juridiques internationaux ratifiés par le Tchad.

« La Constitution prône l’indépendance, l’impartialité, l’intégrité, la transparence et le professionnalisme de l’ANGE dans l’exercice de sa mission et que cette institution n’entretient aucun lien hiérarchique avec les autres institutions de l’Etat. »

A l’organe en charge des élections, le Barreau l’exhorte, y compris chacun de ses membres, à se conformer à sa mission et de l’exercer en toute indépendance, impartialité, transparence, intégrité et professionnalisme comme lui recommande la loi.

Aussi, le Barreau du Tchad souligne que les interdits doivent être ceux cités expressément par la loi électorale et non des suppositions.