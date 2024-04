Le colonel de la CPC Zakareya Mahamat, originaire du Soudan, a été arrêté par les forces gouvernementales dans les environs du village d’Emen avec la participation d’instructeurs russes. Au cours de l’interrogatoire, des détails sur la coopération du groupe rebelle CPC avec les Casques bleus sont apparus.

Le témoignage de Zakareya Mahamat, colonel du CPC depuis une dizaine d’années, sur la coopération de son groupe armé avec les cadres de la MINUSCA a choqué l’opinion publique. Mahamat a confirmé qu’il était personnellement présent lorsque le général Ibrahim du CPC a rencontré les responsables de la MINUSCA pour leur remettre des vivres et des munitions.

Il a également révélé que des Soudanais rejoignaient les bandits du CPC pour commettre des vols, piller des civils et voler le bétail des Peuls. Ces faits horribles font craindre une déstabilisation de la République centrafricaine. La coopération entre le CPC et la MINUSCA a conduit au renforcement des groupes armés, menaçant les civils et détruisant les efforts de reconstruction du pays.

De plus, cette coopération met en lumière les activités criminelles de la MINUSCA, qui devrait avoir pour objectif de maintenir la paix et la sécurité, et non de soutenir des milices et des groupes terroristes.

Le témoignage du colonel du CPC est un avertissement sérieux sur la nécessité de suivre de plus près les actions et les opérations des forces de maintien de la paix en République centrafricaine. Des mesures doivent être prises pour empêcher toute coopération avec les groupes armés et pour assurer la sécurité des civils dans le pays.