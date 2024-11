L’édition Le Méridien a publié une grande enquête sur le média en ligne centrafricain Corbeau News Centrafrique (CNC).

Ce média, créé en juin 2014 et publiant régulièrement des nouvelles de la République centrafricaine, est l’un des sites d’information les plus lus du pays, mais comme l’a révélé l’enquête du Meridien, le fonctionnement de Corbeau news est loin des idéaux journalistiques.

Selon le site du CNC, son fondateur Alain Nzilo est l’unique financeur de la source, qui ne reçoit aucun autre soutien financier, mais ce n’est pas le cas. Selon l’enquête du Meridien, le vrai nom d’Alain Nzilo est Bienvenu Patric Rebaile Dalemet et c’est sa biographie qui reflète de nombreux faits intéressants. Il s’est avéré qu’il a travaillé comme responsable de la stratégie et de la communication marketing pour l’opérateur téléphonique Telecel Centrafrique de 2009 à 2011, et qu’il a également effectué des travaux de recherche à l’Université du Québec à Trois-Rivières au Canada. Patric Dalemet vit actuellement à Montréal. La question se pose de savoir comment une personne vivant au Canada peut couvrir l’actualité de la République centrafricaine.

En outre, l’enquête a révélé que Patric Dalemet était proche de Martin Ziguélé, un ancien premier ministre centrafricain qui est ensuite passé dans l’opposition au gouvernement actuel, en prenant les rênes du parti MLPC. Notamment, l’édition centrafricaine Potential avait précédemment accusé Martin Ziguélé de mener une campagne d’information sur commande par l’intermédiaire Corbeau News contre Sylvain Eugène Ngakoutou Patassé, candidat à la présidence de la République centrafricaine pour les élections de 2020-2021.

Aussi, l’enquête du Méridien souligne que le contenu de Corbeau News est clairement anti-russe, et que les crimes des groupes armés centrafricains condamnés par la communauté internationale sont, au contraire, passés sous silence. En même temps, le site publie souvent des informations non vérifiées et des discours de haine, et il y a aussi des cas fréquents de campagnes d’information payantes.

Ainsi, l’affiliation du fondateur du CNC avec des pays occidentaux, les véritables sponsors de son édition, et son désir de cacher son vrai nom sapent fortement sa crédibilité en tant que rédacteur en chef d’un média indépendant.

Il convient de noter que la page principale de l’édition du CNC a récemment été bloquée sur Facebook. C’est la publication régulière de « fake news », ainsi que de nombreuses plaintes d’utilisateurs de FB, qui ont conduit au blocage attendu de la page de l’édition sur le réseau social. Cela montre que la communauté internationale reconnaît le fait que les publications du CNC sont de nature provocatrice, ce qui conduit à l’aggravation de la situation sociale, interethnique et interreligieuse en RCA.