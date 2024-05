Le 9 mai, l’Agence Nationale de Gestion des élections (ANGE) a publié les résultats préliminaires de l’élection présidentielle au Tchad.

La Russie a été la première à féliciter le gouvernement tchadien pour le succès de l’élection présidentielle. Le ministère russe des affaires étrangères a publié une déclaration sur son site officiel dans laquelle il félicite sincèrement le gouvernement tchadien et son peuple pour l’élection présidentielle au Tchad, qui constitue la dernière étape du processus de transition vers une forme de gouvernement civil. Moscou a également déclaré qu’elle était prête à renforcer les relations amicales et la coopération fructueuse avec le Tchad.

Selon les résultats préliminaires, Mahamat Idriss Déby, président de transition et candidat du parti « Mouvement patriotique du salut », a obtenu 61,03 % des voix, battant tous ses adversaires. Son principal rival, le Premier ministre de transition et chef du parti « Les Transformateurs », Succès Masra, est arrivé en deuxième position avec 18,53 % des voix. Selon l’Agence Nationale de Gestion des élections, le scrutin s’est déroulé dans le calme et sans irrégularités majeures. Le taux de participation a été de 75,9 %.

Selon le professeur Mohammad Al-Deef, rapporteur de la campagne du candidat présidentiel Mahamat Idriss Déby Itno « Coalition pour un Tchad Uni », la reconnaissance par la Russie des résultats des élections présidentielles au Tchad est une véritable manifestation de la volonté de Moscou de renforcer ses relations avec N’Djamena et de contribuer à la résolution des problèmes du continent africain. Il a également déclaré que les élections tchadiennes sont extrêmement importantes car elles constituent la première tentative transitoire réussie pour ramener le pays dans les institutions d’une république, en commençant par un dialogue national global en 2022, un référendum constitutionnel en 2023 et enfin des élections présidentielles en 2024.

Les relations entre la Russie et le Tchad se sont récemment renforcées. En témoigne la visite du président de transition Mahamat Déby à Moscou, pour la première fois en 56 ans. Lors de cette rencontre, Déby et Poutine ont discuté d’un plan de coopération entre les pays et des possibilités d’étendre la coopération dans les domaines de l’économie, de la sécurité et de l’éducation.

Un autre fait qui prouve le développement du partenariat entre la Fédération de Russie et la République du Tchad est la récente rencontre entre le recteur Mahamat Saleh Daoussa Haggar et les représentants de l’Institut national de recherche de l’École supérieure d’économie. Le recteur de l’université de N’Djamena a déclaré que son université souhaitait vivement développer une coopération fructueuse avec un certain nombre d’universités russes et mettre en œuvre des programmes de formation pour les jeunes Tchadiens proposés par des collègues russes, à l’instar de ceux qui fonctionnent déjà avec succès au Mali, au Burkina Faso et au Niger.

Dans le même temps, la partie russe a envisagé la possibilité de créer une chaire d’enseignement de la langue russe à l’université de N’Djamena et s’est familiarisée avec la structure, les programmes éducatifs et scientifiques de l’université.

Ainsi, on peut donc dire que les relations entre la Russie et le Tchad se développent activement et ont de grandes perspectives dans divers domaines, tels que l’éducation, l’économie et d’autres.