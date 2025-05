Passeports pour la diaspora : les Tchadiens de l’étranger bientôt servis sur place

Le ministère en charge des Tchadiens de l’étranger et l’Agence nationale des titres sécurisé-Tchad (ANATS) ont lancé le 8 mai 2025, une campagne d’enrôlement à l’étranger.

Le gouvernement facilite la démarche de délivrance des passeports et des actes d’état civil en déployant une opération internationale. Quelques pays ont été ciblés pour accueillir les premières équipes de l’ANATS. Les représentations diplomatiques et postes consulaires devant abriter des services permanents de délivrance de passeports ont été définitivement identifiés, annonce le ministère. Il s’agit des ambassades et consulats du Canada, de l’Arabie Saoudite, de la France, du Bénin, du Nigeria, du Rwanda, de l’Égypte, du Cameroun, de la Libye, du Soudan et du Maroc.

Dans l’immédiat, des équipes ponctuelles de l’ANATS seront déployées à partir de la semaine prochaine afin d’enrôler les tchadiens qui sont dans un besoin urgent de renouvellement de passeport.

Le calendrier de passage des équipes est d’ores et déjà connu. En France, du 19 mai au 10 juin ; Etats-Unis, du 26 mai au 9 juin ; Canada, du 12 au 27 juin ; Maroc, du 20 juin au 4 juillet et Arabie Saoudite du 28 juin au 15 août. Les pièces obligatoires à fournir sont entre autres, deux photos d’identité récentes ; trois pièces d’identité des témoins (parents biologiques) ; anciennes pièces d’identité ; justificatif de profession et acte de naissance.

Il est demandé aux Tchadiens vivant dans ces pays ou dans les pays avoisinant de prendre leurs dispositions dès maintenant en apprêtant les pièces requises à l’enregistrement de leurs demandes de passeport.