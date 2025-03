Tchad : 38 coupeurs de route interpelés

Ce mercredi 19 mars, un important coup de filet des forces de sécurité intérieure a été dévoilé à la presse dans l’enceinte de la Légion n°10 de Diguel, située dans le 8ᵉ arrondissement de la capitale.

Sous la présidence du 𝗠𝗶𝗻𝗶𝘀𝘁𝗿𝗲 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗦é𝗰𝘂𝗿𝗶𝘁é 𝗣𝘂𝗯𝗹𝗶𝗾𝘂𝗲 𝗲𝘁 𝗱𝗲 𝗹’𝗜𝗺𝗺𝗶𝗴𝗿𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻, 𝗹𝗲 𝗚é𝗻é𝗿𝗮𝗹 𝗱𝘂 𝗖𝗼𝗿𝗽𝘀 𝗱’𝗔𝗿𝗺𝗲́𝗲 #𝗔𝗹𝗶_𝗔𝗵𝗺𝗮𝘁_𝗔𝗴𝗵𝗮𝗯𝗮𝗰𝗵𝗲, 38 individus, redoutables coupeurs de route, ont été exhibés devant les médias, avec en leur possession un arsenal d’armes à feu. Aux côtés du Ministre, le maire de la ville de Ndjamena, Hassana Senoussi, la déléguée auprès de la ville de N’Djamena Mme Amina Kodjiana, le Directeur Général de la Gendarmerie ainsi que le représentant du ministre de la Justice, Garde des Sceaux, ont assisté à cette présentation. Une démonstration de force, mais surtout un signal fort envoyé aux criminels qui sévissent dans la capitale et ses environs.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





Prenant la parole, 𝗹𝗲 𝗠𝗶𝗻𝗶𝘀𝘁𝗿𝗲 𝗔𝗹𝗶 𝗔𝗵𝗺𝗮𝘁 𝗔𝗴𝗵𝗮𝗯𝗮𝗰𝗵𝗲 a condamné avec fermeté les agissements de ces hors-la-loi, dénonçant des actes qui jettent l’opprobre sur leurs auteurs et menacent la quiétude des citoyens. « Travailler pour vivre et non tuer pour subsister », a-t-il martelé, prodiguant des conseils à ces bandits de grand chemin, désormais sous le coup de la loi. Il a appelé la justice à agir avec rigueur et équité, afin de restaurer la confiance des populations en l’État de droit.

Les forces de sécurité, par la voix de leurs responsables, ont réitéré leur engagement à lutter sans relâche contre le grand banditisme. Elles ont également salué la collaboration active des populations, sans laquelle ces arrestations n’auraient pas été possibles.

Cette opération de démantèlement rappelle que la lutte contre l’insécurité est un combat collectif où la vigilance citoyenne et l’efficacité des forces de l’ordre doivent aller de pair. Une riposte ferme s’organise. Désormais, ces malfaiteurs répondront de leurs actes devant la justice.

Source : Police