Tchad : 5000 000 Fcfa octroyés aux associations féminines de Doba pour leurs activités

De passage à Doba, la ministre en charge de la Femme, Amina Priscile Longoh a octroyé aux associations féminines de la région, la somme de 5 000 000Fcfa pour exercer leurs activités génératrices de revenus.

La ministre d’Etat, ministre de la Femme, de la Protection de la Petite enfance et de la Solidarité nationale s’est entretenue, le 02 novembre 2023, avec les organisations et associations féminines du Logone oriental à Doba.

Elle a : « exhorté ses sœurs et mamans à sortir massivement accomplir leur devoir citoyen qui se pointe à l’horizon car, le Président de la République, Chef de l’État Mahamat Idriss Deby Intno s’est investi personnellement pour accompagner les femmes et assurer la protection de l’enfant. À cet effet, il y a lieu de le soutenir et ce, c’est en accomplissant leur devoir civique qui est le référendum. »

La conseillère, Opportune Aymadji, présente sur les lieux a exhorté ses sœurs à soutenir la ministre, qui lutte pour la cause de la gente féminine car elle a besoin de leur soutien pour avancer.