Tchad : attaques personnelles des candidats en campagne, l’ANGE appelle à la retenue

Le président de l’Agence Nationale de Gestion des Elections (ANGE) Ahmed Bartchiret, à travers un communiqué, dénonce l’escalade verbale à laquelle se versent les candidats à l’élection présidentielle du 6 mai 2024.

Lors de leurs meetings à travers le pays, certains candidats se livrent à des attaques verbales. L’organe en charge de la gestion des élections appelle à la retenue et au respect strict du Code électoral et du Code de bonne conduite qui encadrent ces élections pour éviter de conduire les électeurs à une situation incontrôlable.

Le président de l’ANGE demande aux uns et autres de se garder des propos diffamatoires, injurieux et surtout des attaques personnelles et à ne pas abuser de la confiance des électeurs.

Il exhorte les candidats, les partis politiques, les regroupements des partis politiques et leurs militants à prôner la paix, la tolérance, le pardon et l’amour du prochain qui sont autant de valeurs cardinales pour toute nation qui se veut démocratique.

Ahmed Bartchiret en garde contre l’utilisation abusive des réseaux sociaux et des meetings incitant insidieusement les électeurs à créer des troubles à l’ordre public et tient pour responsable tout contrevenant.

Il rappelle que la proclamation des résultats provisoires relève du ressort exclusif de l’ANGE et que la diffusion d’une proclamation anticipée des résultats est interdite.

Il rassure l’opinion publique nationale et internationale que l’ANGE a pris toutes les dispositions nécessaires pour que les élections se déroulent dans un climat apaisé.

Le Président de l’ANGE appelle les candidats au respect de leur engagement et à plus de responsabilité.