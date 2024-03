Tchad-France : le Premier ministre Succès Masra reçu à Matignon

Le Premier ministre, chef du gouvernement de Transition, Succès Masra a été reçu par son homologue de la République française, Gabriel Attal le mardi 05 mars 2024.

Les deux personnalités se sont entretenues sur divers sujets liés à la coopération et aux relations diplomatiques entre le Tchad et la France dans le contexte de la transition et surtout les actions nécessaires à la rénovation des relations économiques et stratégiques.

Les échanges ont aussi porté sur la situation humanitaire à l’Est du Tchad qui sera au centre d’une grande rencontre en Avril 2024 à Paris, où le Tchad en tant qu’acteur majeur accueillant plus d’un million de réfugiés soudanais sur son sol, est attendu.

Au terme d’une demi-heure d’échanges, le premier ministre Succès MASRA et son homologue Gabriel Attal ont réaffirmé leur volonté de renforcer les liens de coopération bilatérale entre la France et le Tchad.