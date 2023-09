Tchad : la presse privée suspend la couverture des activités présidentielles

Cette décision fait suite aux entraves persistantes rencontrées dans la couverture des activités présidentielles. Les médias privés pointent du doigt accusateur, la Direction de la communication présidentielle (DGCOM).

A travers une déclaration de ce vendredi 8 septembre 2023, les membres de la presse privée du Tchad, unis pour la défense de la liberté de la presse et du droit à l’information, annoncent la suspension de la couverture des activités présidentielles. Et l’arrêt de de toute collaboration avec la DGCOM.

Ils dénoncent les : « entraves persistantes rencontrées dans la couverture des activités présidentielle. » Les médias privés accusent la DGCOM d’avoir érigé des obstacles compromettant.

Les faits déplorés par les spécialistes de la presse privée sont entre autres, violence et intimidation ; restrictions injustifiées ; sélection partisan et les menaces et chantages liés aux droits d’auteur.