Tchad : l’Agence de gestion des élections exige le retrait des affiches de campagne électorale

A travers un communiqué du 3 avril 2024, le président de l’Agence nationale de gestion des élections, Ahmed Bartchiret, invite les candidats qui se sont précipités mettre les affiches et autres portraits de campagne, au retrait.

L’Agence nationale de gestion des élections rappelle à tous les candidats à l’élection présidentielle du 6 mai 2024 que la campagne électorale commence le 14 avril 2024, conformément au chronogramme établi à cet effet.

La loi N°005/CNT/2024 portant Code électoral encadre les dates d’ouverture et de clôture de la campagne électorale, notamment à ses articles 112 et 132. Par conséquent, l’ANGE exige à tous les candidats à l’élection présidentielle le retrait des affiches et autres portraits de campagne sur l’ensemble du territoire national.

L’ANGE appelle tous les candidats à l’élection présidentielle du 06 mai à plus de responsabilité et de retenue, afin de garantir l’équité et la transparence du scrutin.