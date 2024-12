Tchad : lancement du projet du développement de l’enseignement supérieur

Financé par la Banque Islamique de Développement (BID) à hauteur d’environ, quarante-deux milliards cent soixante-quinze millions (64.300.000 euros), le projet du développement de l’enseignement Supérieur du Tchad (PRODEST) a officiellement été lancé le 3 décembre 2024.

Le lancement s’est fait dans les locaux du ministère des Affaires étrangères, en présence des ministres en charge de l’Enseignement et de l’Education et des représentants de la BID venus d’Afrique.

Dans le détail, il s’agit d’un projet de 4 ans visant à construire les infrastructures de l’Institut National Supérieur des Sciences Agronomiques et des Technologies Agroalimentaires de Laï, l’Institut National Supérieur de l’Elevage de Moussoro, l’Université de Sarh et la Faculté des Sciences Exactes et Appliquées de l’université de N’Djamena.

Le PRODEST prévoit également, le volet formation des formateurs. 636 enseignants seront formés (en doctorant, post doctorat et Master formation continue) ainsi que 132 techniciens de laboratoire. Sur les 636 enseignants qui seront formés en 4 ans, 60% seront des scientifiques et 40% des littéraires.