Tchad : l’avenir de Bétel Casimir, numéro mondial en taekwondo au cœur d’une rencontre

Le président du COST Idriss Dokony Adiker a reçu à Paris, le numéro 1 mondial Betel Casimir et son entraîneur. En présence du vice-président de la Fédération tchadienne de Taekwondo.

L’objectif de cette rencontre est d’échanger avec Casimir Betel et son entraîneur sur les jeux olympiques de Los Angeles 2028. « D’ores et déjà, le Comité Olympique et Sportif Tchadien 2021-2025 renouvelle la bourse de Bétel Casimir pour 4 ans », signale le COST.

Le Président du COST Idriss Dokony Adiker a déclaré que les jeux olympiques de 2028 se préparent maintenant et donc il est nécessaire mais aussi urgent d’entrer en contact avec l’athlète pour déjà avoir une idée sur les compétitions auxquelles il doit prendre part mais également de voir dans quelle mesure possible renouveler sa bourse au centre d’entraînement et de perfectionnement de haut niveau en Allemagne.

Il ressort des discussions que le numéro un mondial a envie d’être au prochain rendez-vous des J.O de 2028 et est conscient de son avenir dans cette discipline. Il veut profiter de cette opportunité que le Comité Olympique et Sportif Tchadien lui a offerte pour se perfectionner davantage et affronter les échéances futures.

Pour sa part l’entraîneur Marcus se dit disposer à accompagner Casimir Betel dans cette quête de qualification aux Jeux Olympiques de Los Angeles.