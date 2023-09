Tchad : le gouvernement au secours des communautés agropastorales affectés par la crise du soudan

Le ministre de la production et de la transformation agricole Laoukein Kourayo Medard lance le projet, ‘’Réponse d’urgence aux besoins humanitaires des communautés agropastorales affectés par la crise du soudan’’ à Abéché.

Le projet réponse d’urgence aux besoins humanitaires agro-pastoraux affectés par la crise du soudan est financé par le fond des Nations-Unies pour les réponses aux urgences à travers l’organisation des Nations-Unies pour l’alimentation et l’agriculture FAO.

Dans son mot de circonstance, le gouverneur de la province du Ouaddaï Bachar Ali Souleymane a relevé que ce projet mis en œuvre vient Corroborer les attentes des populations de la province qui ont accueilli et accueillent leurs frères et sœurs du soudan, avant d’adresser ses sincères remerciement à la FAO pour le financement de cet important projet.

Pour sa part, le représentant de la FAO au Tchad, Mark Mankoussou a signifié que l’intervention de ce projet permettra d’atténuer l’impact de la crise avec l’afflux des réfugiés sur les moyens d’existence et aura des retombés positives immédiates au sein des communautés hôtes sur la malnutrition et la sécurité alimentaire des enfants et des femmes aussi sur l’amélioration de leurs conditions socio-économique.

Lançant le projet, le ministre d’État, ministre de la production et de la transformation agricole Laoukein Kourayo Medard a loué la volonté des autorités tchadiennes qui se traduit par la mise en place des outils de coordination.

Signalons que les actions de ce projet permettront d’améliorer et de diversifier la production et la productivité agro-pastorale de manière durable à travers la fourniture d’intrants agropastoraux adaptés pour renforcer la résilience des communautés vulnérables.