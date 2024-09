Tchad : le ministère des Infrastructures annonce le rétablissement du trafic sur l’Axe Oum Hadjer-Abéché

Des inondations causées par la crue du fleuve Batha ont gravement endommagé l’axe Oum Hadjer-Abéché, perturbant la circulation. Le 17 septembre 2024, le ministère en charge des Infrastructure a indiqué que des travaux de réparation d’urgence sont menés pour rétablir le trafic.

Les fortes pluviométries enregistrées dans le pays ont cause des inondations et engendrant des conséquences sur les ouvrages. Les infrastructures routières ne sont pas épargnées par ces fortes montées de cours d’eaux. L’axe Oum Hadjer-Abeche a également subi des dommages sur la chaussée coupant la route en deux avec un arrêt de la circulation des véhicules.

Des travaux d’urgence sont effectués par l’entreprise #SODIS pour une réparation provisoire. Le Secrétaire général du ministère des Infrastructures, du Désenclavement et de l’Entretien, Amir Idriss Kourda, s’est rendu sur le site, le mardi 17 septembre 2024, en vue de s’imprégner et apporter des solutions palliatives à ce problème.

Il en découle que sur le lieu, plusieurs camions immobilisés il y’a de cela quelques jours s’apprêtent déjà à continuer leur trajet vers N’Djaména et Abéché. Afin de juguler cette situation et préserver la route dans l’avenir, une équipe sera envoyée pour effectuer des études hydrauliques et proposer des solutions pour la réhabilitation de ce tronçon. Échangeant avec les responsables administratifs et militaires de la localité ainsi que du délégué des transporteurs, le Secrétaire général a donné des consignes sur le mouvement des véhicules en surpoids et la circulation nocturne des gros engins soient interdits afin de réguler le trafic.