Tchad : le ministre de l’Education restructure délégation provinciale et les inspections départementales de N’Djaména

La commune de N’Djaména dispose, désormais, de deux délégations provinciales et 15 inspections départementales de l’Education Nationale et de la Promotion Civique.

Le ministre de l’Education Nationale et de la Promotion Civique, Dr Ndolembai Sadé Njesada, a signé hier, mercredi 17 avril 2024, deux arrêtés, restructurant la délégation provinciale et les inspections départementales de l’Education Nationale de la commune de N’Djaména.

Ces actes sont pris en conformité avec le décret 2625/PT/PM/MENPC/2023, du 18 septembre 2023, portant organigramme et fonctionnement du ministère de l’Education Nationale et de la Promotion Civique, qui stipule en son article 38 que « la commune de la ville de N’Djaména dispose de deux (02) délégations dont l’implantation géographique sera fixée par arrêté du ministre ».

Ainsi, la délégation provinciale de l’Education nationale et de la Promotion civique pour la Commune de N’Djaména est scindée en deux (02): N’Djaména I et N’Djaména II. Le ressort territorial de N’Djaména I comprend les 1er, 2ème, 3ème, 4ème, 5ème et 10ème arrondissements. Celle de N’Djaména II prend en compte les 6ème, 7ème, 8ème et 9ème arrondissements.

Quant à la restructuration des inspections départementales, l’arrêté y relatif scinde les inspections départementales des 1er, 7ème, 8ème, 9ème et 10ème arrondissements, en deux inspections, chacune, (IDENPC A et B). Il porte ainsi le nombre des inspections départementales de 10 à 15 dans la capitale.