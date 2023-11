Tchad : le nouveau DG du secrétariat général du gouvernement installé

Nommé par décret n°3348/PT/PM/SGG/2023 du 03 novembre 2023, Rakidji Ngomdjibaye a été installé à ses nouvelles fonctions le 06 novembre 2023.

La secrétaire générale adjointe du gouvernement, Fatime Aldjineh Garfa a officiellement installé, le nouveau directeur général du Secrétariat Général du Gouvernement. A ces fonction, le nouveau DG Rakidji Ngomdjibaye, remplace Mahamat Malloum Adam.

Officiant la cérémonie, la SGAG, a tout d’abord, renouvelé l’expression de ses chaleureuses et sincères félicitations au nouveau directeur non sans lui souhaiter bon vent dans sa mission. Fatime Aldjineh Garfa, au nom du gouvernement, remercie le DG sortant pour le service rendu mais aussi l’abnégation. « Votre sagesse est une évidence qui saute à tous les regards. Nous vous souhaitons beaucoup de courage et aussi des perspectives prometteuses.» Ainsi s’est exprimée la secrétaire générale adjointe du gouvernement.