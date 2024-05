Tchad : le premier ministre Allah-Maye Halina échange avec le personnel de la primature

L’ensemble du personnel de la Primature a été reçu ce mardi 28 mai 2024, par le premier ministre, chef du gouvernement, l’ambassadeur Allah-Maye Halina.

C’est une réunion de prise de contact qui a permis au Chef du Gouvernement de donner les grandes orientations devant concourir à la réalisation de sa mission. Après avoir souhaité la bienvenue à toute l’assistance, le Secrétaire Général de la Primature, Youssouf Abassalah a, au nom du personnel, présenté au Premier Ministre ses vives félicitations. Pour l’Ambassadeur Allah-Maye Halina, la mission assignée à son gouvernement est d’une importance singulière et exaltante. Il est question de conduire efficacement les actions gouvernementales pour la mise en œuvre optimale des engagements du Chef de l’État.

La Primature doit être l’épicentre des actions fortes du programme gouvernemental. Elle doit donner l’exemple du patriotisme, de l’exemplarité et du dévouement en souscrivant plus que jamais à l’obligation de résultats, a insisté le Premier Ministre. Il a mis l’accent sur le respect de la hiérarchie, la discipline, la ponctualité, la discrétion, le dévouement etc. comme valeurs cardinales qui doivent caractériser tout le personnel de la Primature.

Le tout Premier Chef du Gouvernement post-électoral de la 5ème République du Tchad se dit très honoré de l’accueil que le personnel lui a réservé. Il l’invite au travail bien fait pour donner au pays un nouveau visage.

Source : Primature