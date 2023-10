Tchad : le Premier ministre va en guerre contre la spoliation des réserves foncières

Le Premier ministre, Chef du Gouvernement d’Union Nationale, Saleh Kebzabo, a présidé le 23 octobre 2023, une réunion de travail sur les travaux de recensement des réserves foncières de la ville de N’Djaména.

Selon le rapport présenté par le ministre de l’Aménagement du Territoire, de l’Habitat et de l’Urbanisme, sur mille cinq cent vingt-neuf (1529) réserves répertoriées dans la ville de N’Djaména, quatre cent trois (403) sont occupées par des constructions à usage d’habitation, quatre-vingt-huit (88) par des constructions à usage commercial et trois cent quatre-vingt-neuf (389) par des constructions étatiques et privées à caractère d’utilité publique. Les occupations de ces réserves sont, pour la plupart, illégales.

Très préoccupé par cette spoliation des réserves foncières, le Premier ministre, après avoir écouté les ministres concernés et les techniciens, a demandé que les instructions du Président de la République sur cette question soient exécutées sans délai.