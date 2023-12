Tchad : les conseillers municipaux examinent la loi de finance 2024

Les conseillers municipaux ont procédé ce mercredi 27 décembre 2023, à l’ouverture de l’examen de la loi de finance, pour l’exercice budgétaire de 2024, au palais de la démocratie.

Le ministre des Finances, du Budget et des Comptes publics, Tahir Hamid Nguilin, est devant les conseillers nationaux pour défendre le Projet de loi des Finances portant budget général de l’Etat pour l’exercice 2024. Au cours de cet examen de loi de finance 2024, une présentation synoptique de l’exécution du Budget au 30 septembre 2023 a été faite par le ministère des Finances, du Budget et des Comptes publics. Ce dernier a indiqué que « les ressources budgétaires ont été recouvrées à hauteur de 1 264,75 milliards de FCFA pour une prévision de 1 884,798 milliards de FCFA, soit un taux de recouvrement de 67,10% ».

En ce qui concerne les dépenses, elles, sont exécutées à hauteur de 1176,70 milliards de FCFA pour une prévision de 1 549,05 milliards de FCFA, soit un taux de réalisation de 75,96%. Les recettes fiscales sont recouvrées à hauteur de 1 011,729 milliards de FCFA dont 536,547 milliards de FCFA de ressources pétrolières et 475,182 milliards de FCFA de ressources non pétrolières. Pour ce qui est des dons, legs et fonds de concours, ils sont mobilisés à hauteur de 93,98 milliards de FCFA pour une prévision de 193,800 milliards de FCFA correspondant à un taux de 48,50%.

Les autres recettes sont recouvrées à 159,05 milliards de FCFA dont 155,19 milliards de FCFA de ressources pétrolières (redevances et autres) et 3,86 milliards de FCFA de recettes non fiscales pour une prévision de 485,658 milliards de FCFA correspondant à un taux de 33%. Rappelons que cet examen va se dérouler pendant deux jours à savoir du 27 au 28 décembre 2023.