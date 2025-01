Tchad : les dates des examens de fin d’année connues

Le ministre de l’Éducation nationale et de la Promotion civique, Mamadou Gana Boukar, a signé, ce mardi 28 janvier 2025, un arrêté fixant le calendrier des examens et concours pour l’année scolaire 2024-2025.

Le concours d’entrée dans les différents cycles et filières d’Enseignement Technique et Professionnel (2nde AB, BT, TI, 1ère année de BEP et CAP) est prévu pour le samedi 31 mai 2025.

Le Brevet de l’Enseignement Fondamental (BEF) se déroulera du lundi 02 au jeudi 12 juin 2025.

Le Brevet de Technicien (BT) et le Brevet de l’Enseignement Professionnel (BEP) seront organisés du mercredi 11 juin au samedi 12 juillet 2025.