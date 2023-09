Tchad : l’OMS remet des kits sanitaires aux formations sanitaires d’Abéché

C’est une information du ministère de la Santé publique. Le13 septembre 2023, l’OMS a fait un don des médicaments aux formations sanitaires urbaines du district sanitaire d’Abéché.

C’était en présence du Secrétaire Général de la province du Ouaddaï Abakar Hissein Didigui.

Composé des antalgiques, des antibiotiques, des solutés, des vitamines et de quelques consommables, ce don permet à prendre en charge gratuitement les patients souffrant de la dengue.

Les structures bénéficiaires sont le CHU d’Abéché, l’infirmerie de la Maison d’arrêt et les 11 centres de santé urbains du district sanitaire d’Abéché.

Le délégué provincial de la Santé et de la Prévention du Ouaddaï, Dr Abdel Mahmoud Chene a déclaré à cette occasion que depuis la notification des premiers cas de l’épidémie de la dengue à Abéché le 15 Août dernier, 731 cas suspect ont été enregistrés dont 27 positifs. Le délégué appelle la population à veiller au respect des mesures de prévention contre la dengue, surtout l’assainissement du milieu et l’utilisation des moustiquaires imprégnées. Il demande également à la population de se rendre à la structure sanitaire la plus proche en cas de fièvre, maux de tête ou douleur articulaire.