Tchad : Mahamat Idriss Deby, candidat à la prochaine élection présidentielle

Il a été investi le 02 mars 2024, par la coalition “Tchad uni”. C’est sous la bannière de cette organisation de 221 partis politiques que le président de transition se présentera pour la première fois à une présidentielle.

En vue de l’élection présidentielle prévue le 6 mai 2024, Mahamat Idriss Deby a été investi par la coalition ‘’Tchad Uni’’. « Après une sereine et profonde réflexion, j’ai décidé de donner suite au choix que vous avez porté sur notre modeste personne comme candidat de la Coalition pour

un Tchad Uni », déclare Mahamat Idriss Deby.

« Plus de 200 partis politiques et plus de 1000 organisations de la société civile, vous avez été des milliers à me solliciter pour appeler à ma candidature à l’élection présidentielle » ; poursuit-il

« Je ne faillirai pas car si le Peuple arrive à nous accorder sa confiance, nous allons être comme une étoile solitaire dans la nuit du doute. Nous allons porter, ensemble, les aspirations les plus profondes et les plus communes de tous les tchadiens. Je ne lésinerai sur aucun moyen pour promouvoir une gouvernance juste, équitable et efficace au servir du développement du Tchad et du bien-être des Tchadiens. », Mahamat Idriss Deby