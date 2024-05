Tchad : Mahamat Saleh Annadif prend part au Sommet des Chefs d’État et de Gouvernement en Nairobi

Le chef de la diplomatie tchadienne, le ministre d’État, ministre des Affaires Étrangères et des Tchadiens de l’Étranger, l’Amb. Mahamat Saleh Annadif a représenté le Tchad le jeudi 9 mai à Nairobi.

Il prend part au Sommet des Chefs d’État et de Gouvernement. « Ce sommet historique aboutira à l’approbation d’un Plan d’Action décennal, offrant des recommandations stratégiques pour guider les actions des dirigeants africains et des parties prenantes au cours des dix prochaines années. Ce plan ambitieux ouvrira la voie à de nouvelles politiques et investissements visant à restaurer la santé des sols, augmenter les rendements agricoles et promouvoir la prospérité des populations rurales en Afrique », indique le ministère.