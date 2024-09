Tchad : malgré son départ, Idriss Youssouf Boy réafirme sa loyauté envers Mahamat Idriss Deby

Le 27 septembre 2024, le président Mahamat Idriss Déby Itno, a procédé au remplacement d’Idriss Youssouf Boy, aux fonctions de directeur du Cabinet civil, une décision qui a suscité de vives réactions au sein de la classe politique et de la société civile.

En poste depuis le 4 janvier 2023, Boy était considéré comme un proche du chef de l’État, jouant un rôle central dans la gestion des affaires publiques. Son limogeage a cependant entraîné un débat intense. Les observateurs politiques se sont interrogés sur les raisons qui ont conduit à cette décision, alors qu’il était perçu comme un acteur clé de l’administration. Certains voient dans ce changement un signe de réorientation de la gouvernance, tandis que d’autres craignent des tensions au sein de l’exécutif.

Idriss Youssof Boy, à travers une publication sur sa page Facebook, a mis fin suspens. Il exprimé sa reconnaissance envers le président pour la confiance qui lui avait été accordée. « Je réaffirme ici et maintenant, avec force et conviction, ma loyauté indéfectible envers le Président de la République. Mon soutien aux initiatives du Chef de l’État, en faveur de la paix, de l’unité nationale, de la cohésion sociale et du développement du Tchad, demeure total et inébranlable », écrit-il.

L’ancien directeur de cabinet a également salué ses collaborateurs, louant leur dévouement et leur engagement face aux nombreux défis rencontrés. Il a passé le témoin à son successeur, le Dr Idriss Saleh Bachar, qu’il décrit comme un homme de qualité, promettant une continuité dans l’effort de développement du pays.

« C’est avec confiance que je passe le témoin à mon successeur, le Dr Idriss Saleh Bachar, un homme aux qualités humaines et professionnelles remarquables. Je suis convaincu qu’avec la détermination de l’équipe que je lui laisse, il saura relever tous les défis qui se présenteront à lui.

Je lui souhaite plein succès dans ses nouvelles fonctions. Que son leadership inspire son équipe à toujours viser l’excellence. Un Idriss succède à un autre Idriss.

Bon vent à lui !»