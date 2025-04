Tchad : modification des dates des examens de fin d’année

Un arrêté du ministre de l’Education, Dr. Aboubakar Assidick Choroma signé le 28 avril 2025, modifie le calendrier des examens et concours de l’année scolaire en cours.

Selon le nouvel arrêté, le Brevet de l’Enseignement Fondamental (BEF) se déroulera du 26 au 30 mai 2025. Le Concours d’entrée dans les cycles techniques est prévu pour le 31 mai 2025.

Le Brevet de Technicien (BT) et le Brevet d’Enseignement Professionnel (BEP) vont se dérouler, eux, du 11 juin au 12 juillet 2025.

Les dates initialement arrêtées étaient, le concours d’entrée dans les différents cycles et filières d’Enseignement Technique et Professionnel (2nde AB, BT, TI, 1ère année de BEP et CAP) est prévu pour le samedi 31 mai 2025.

Le Brevet de l’Enseignement Fondamental (BEF) se déroulera du lundi 02 au jeudi 12 juin 2025.

Le Brevet de Technicien (BT) et le Brevet de l’Enseignement Professionnel (BEP) seront organisés du mercredi 11 juin au samedi 12 juillet 2025.