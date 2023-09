Tchad : rentrée scolaire, la ministre de la Femme lance l’opération « 1enfant 1 kit scolaire »

En vue de la rentrée scolaire 2023-2024, la ministre Amina Priscille Longoh, a lancé le 17 Septembre 2023, la distribution des kits scolaires aux enfants, dénommé « 1 Enfant 1 Kit scolaire ».

La cérémonie s’est déroulée au stade de Paris-Congo dans le 6ème arrondissement de la ville de N’Djamena en présence de la secrétaire d’Etat à la Santé Publique, Zenabe Bechir Moussa, la Secrétaire d’Etat à la Jeunesse Fatimé Boukar Kosseï et bien d’autres personnalités.

Cette 𝑜𝑝𝑒́𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑣𝑖𝑠𝑒 𝑎̀ 𝑜𝑓𝑓𝑟𝑖𝑟 𝑢𝑛 𝑘𝑖𝑡 𝑠𝑐𝑜𝑙𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑎𝑢 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑑𝑒𝑠 𝑒𝑛𝑓𝑎𝑛𝑡𝑠 𝑒𝑛 𝑠𝑖𝑡𝑢𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒́𝑐𝑎𝑟𝑖𝑡𝑒́ 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒. 𝑃𝑜𝑢𝑟 𝑐𝑒𝑡𝑡𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑚𝑖𝑒̀𝑟𝑒 𝑒́𝑡𝑎𝑝𝑒, 3000 𝑘𝑖𝑡𝑠 𝑠𝑐𝑜𝑙𝑎𝑖𝑟𝑒𝑠 𝑠𝑜𝑛𝑡 𝑜𝑓𝑓𝑒𝑟𝑡𝑠 𝑎𝑢 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑑𝑒𝑠 𝑒𝑛𝑓𝑎𝑛𝑡𝑠 𝑑𝑎𝑛𝑠 𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑖𝑥 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑣𝑖𝑙𝑙𝑒 𝑑𝑒 𝑁’𝐷𝑗𝑎𝑚𝑒́𝑛𝑎.

Dans son allocution, la ministre d’Etat Amina Priscille Longoh, a souligné l’importance de cette assistance sociale à la veille de la rentrée scolaire pour les enfants et parents.

« Nous ne pensons pas que ce kit sera la réponse et/ou la solution à tout le mot, mais nous estimons qu’il devra déjà encourager les parents à privilégier l’envoi et le maintien des enfants à l’école et plus particulièrement les filles », souligne-t-elle.