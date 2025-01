Tchad : Succès Masra prêt à retourner travailler avec Mahamat Idriss Deby

Le président du parti Les Transformateurs, Succès Masra, a annoncé le 28 janvier 2025, sa volonté de travailler avec le pouvoir en place pour assurer la stabilité et le développement du pays.

Dans sa déclaration, il a réaffirmé sa disponibilité à s’engager dans un dialogue constructif, considérant que « c’est la seule façon de faire de ce mandat devant nous… un mandat utile ». Il a également insisté sur l’importance de la cohésion nationale et du dépassement des clivages politiques pour bâtir un Tchad uni dans la justice et l’égalité. Le climat politique tchadien évolue alors que le pays se dote progressivement de nouvelles institutions élues, avec l’installation des députés et des maires, et la tenue prochaine des élections sénatoriales. Cette dynamique institutionnelle marque la fin de la transition et le début d’un nouveau chapitre pour la gouvernance du pays.

Face à ces évolutions, Succès Masra a choisi de répondre à l’appel du président Mahamat Idriss Déby Itno en faveur du dialogue et de l’unité nationale. Cette position marque une évolution notable dans la posture de l’opposition. Après des années de tensions et de contestations, l’acceptation du résultat de l’élection présidentielle et l’engagement à collaborer avec le pouvoir en place témoignent d’un tournant vers une approche plus inclusive et pragmatique.

« Nous devons tourner la page des antagonismes et faire de nos diversités une force qui nous unit », a déclaré le leader des Transformateurs. L’ancien premier ministre se dit prêt à travailler « main dans la main avec le président et toutes les forces vives de la nation » pour faire de ce mandat un succès collectif.