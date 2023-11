Tchad : une entreprise propose un projet de fabrication de poteaux électriques en béton précontraint

Un projet d’installation d’une Usine de Fabrication de poteaux électriques en béton armé précontraint a été présenté aux responsables du ministère des Hydrocarbures, par l’entreprise Toumai.

Le ministre délégué auprès du ministre des Hydrocarbures, Chargé de l’Indépendance Énergétique, Abdoulaye Diar Mogodi, a reçu le 15 novembre 2023, les responsables de l’entreprise Toumai pour la Fabrication, Construction et Commerce. Ils sont allés présenter un projet d’installation d’une Usine de Fabrication de poteaux électriques en béton armé précontraint.

Au menu des échanges, la coopération et le travail en partenariat avec le ministère et l’apport de l’Entreprise Toumai au service de la société tchadienne. « L’installation de l’Usine de Fabrication de poteaux électriques en béton armé et précontraint, permettra aux usagers de l’électricité de prémunir d’éventuels risques de cassures des poteaux électriques métalliques mal conçus par des non professionnels et d’éviter l’importation de ces objets lourds à des coûts très élevés à travers des pays voisins comme le Soudan voisin. »

Le Ministre Abdoulaye Diar MOGODI, a prodigué de sages conseils et suggéré plusieurs options à l’Entreprise Toumai dans ses recherches de financement tous azimuts.